VLASNICI ZATVARAJU KLUBOVE ZBOG OGROMNIH HONORARA PEVAČA! Nastupi im traju po 45 minuta, evo koliko naplaćuju! "PLJUJU NAM U FACU"

Nakon što se oglasio menadžer jednog od najpoznatijih klubova u Srbiji, koji je javno iskritikovao pevače koji su podigli cene svojih nastupa otvorila se Pandorina kutija!

Kako saznajemo, vlasnici pojedinih klubova u dijaspori, ali i u Srbiji, u kojima su godinama nastupale naše zvezde, počeli su da zatvaraju svoje diskoteke zbog previsokih cena koje pevači traže za svoje nastupe, a neki od njih su se i javno pobunili protiv te prakse.

Prvi koji su javno obelodanili nezadovoljstvo honorarima pevača koji oni traže da bi pevali kod njih u klubu je menadžment jednog od najpopularnijih srpskih klubova u Parizu:

- Na našu veliku žalost, obaveštavamo vas da naš klub neće raditi od sledeće jeseni. Zbog nekorektnih cena pevača, ne želimo da spuštamo standarde koje smo godinama mukotrpno gradili - pisalo je u zvaničnom saopštenju kluba koji su podelili na svom Instagramu.

Na njihovu objavu reagovale su i njihove kolege iz zemlje i dijaspore, koje su se u potpunosti složile s njihovom odlukom , ali ih i pohvalili što su odlučili da javno progovore o problemu.

- Bravo! Apsolutno se slažemo, smatram da je ovo najviše zbog novopečenih kvazi-zvezda, koji nemaju ni sluha ni glasa, a nabijaju cene kao da su u najmanju ruku Bijonse! Naši pevači i njihovi menadžeri. 15.000, 20.000, 25.000 evra, a izbacili su četiri-pet pesama i onda im nastup traje 45 minuta. To ne samo da nije korektno, nego je i pljuvanje u facu organizatora! Prvi koji su progovorili javno, a uskoro će se i ostali članovi suprostaviti tim ciframa! Podrška svim organizatorima i gazdama noćnih klubova! Treba da se ujedinite i stanete na kraj bezobrazluku i reketiranju. Treba pojedinim ljudima na našoj preambicioznoj i prenaduvanoj estradi objasniti neke stvari. Ničija nije sijala do zore! - samo su neki od komentara na objavu ove naše diskoteke iz Francuske.

I situacija u našoj zemlji nije sjajna, pa, kako saznajemo, jedna od najvećih diskoteka na jugu Srbije, takođe će od jeseni staviti ključ u bravu.

- Trudili smo se da u naš klub dovodimo najjače likove sa estradne scene, kako bi ljudima iz ovog kraja omogućili ono što imaju ljudi u centralnoj Srbiji i Vojvodini. Međutim, odlučili smo da to više ne radimo, jer se nikome osim pevačima ta priča ne isplati - počeo je izvor iz kluba, pa nastavio:

- Mi smo imali i Teu i Prijovićku i Jelenu Karleušu, i narodnjake poput Đanija i Slobe Radanovića, bio je i Adil, ali mi jedino gde profitiramo je kada nam dođe neka pevačica koja i nije toliko popularna u medijima pa samim tim i nema jaku cenu. Tada ulaz bude pristupačan i ljudi onda popiju i mnogo više pića nego što je to slučaj kada dolaze velike zvezde, gde ulaz mora da bude i do 2.000 dinara, što je preskupo za naš kraj. Tea, Prija i Barbara popune klub do poslednjeg mesta, jer ih publika obožava, ali tada imamo minus što se tiče našeg poslovanja, jer se piće mnogo manje konzumira. A kada dođu reperi i treperi, to je tek katastrofa, osim što niko ništa ne pije od gostiju, oni pevaju čitavih 40 minuta, pa mi onda moramo da nađemo neki nepoznati bend iz našeg grada kako bi popunili radno vreme kluba. Zato smo odlučili da od jeseni više ne radimo, a do tada moramo zbog ugovora sa vlasnicima lokala - zaključuje naš sagovornik.

