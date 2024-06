"JANJUŠ JE POROČAN, A ENA SVE RADI U DOGOVORU SA NJIM" Maja Marinković stala u ZAŠTITU Aneli Ahmić, pa otkrila detalje o trudnoći

Aneli Ahmić nedavno je prekinula trudnoću, a Maja Marinković proživela je isto i to sa istim partnerom, Markom Janjuševićem Janjušem.

S obzirom na prošlost koju je preživela, Maja je progovorila o podršci koju je pružila Ahmićevoj, iako su do sada bile na ratnoj nozi.

foto: Printscreen

- Aneli te je juče sačuvala i zahvalila ti se na ljudskosti - rekao je voditelj.

- Baš lep gest prema meni, ja sam to i očekivala, od one situacije sam spustila loptu. To što se desilo je život, nije šala i mislim da je na kraju donela pravu odluku. Janjuš je za mene takav monstrum, on je pokušao da svali kako ja lažem za trudnoću, poenta je da on ne želi da se poteže ta tema, jer ga je narod tad osudio. On se sve vreme takmiči sa njom, sve vreme je tipovao zbog plasmana, svi znamo kako je reagovao kad sam bila bolje plasirana od njega, psovao je sve živo. Ona je rekla lepu rečenicu, ispala sam joj bolji prijatelj nego mnogi, nekako je razumem i uvek ću joj pružati podršku. Janjuš je jedan loš čovek, pravio je dete i meni i njoj i svojim ponašanjem i neodgovornošću je terao na sve to. Valjda su sad tašta i žena zadovoljne - rekla je Maja.

foto: Printscreen

- Kako gledaš na tu tužbu? - nastavio je voditelj.

- Ja ne volim tu nepravdu, Ena je kvarna i rade sve u dogovoru. Mogu da naprave nekome traumu za ceo život, pritom Aneli je na javnoj sceni, ima dete i porodicu tako da mi se ne sviđa ophođenje nekih ljudi prema njoj, jer joj treba ovakav monstrum koji je od početka već godinama u izolaciji. Ja ne mogu te šlagere da slušam i jasno mi je da je gledao kao glavnog aktera i prvu temu, njemu se ona svidela ali je nedovoljno naspram njegovog vođenja rijalitija. Čovek je propalitet, poročan, neozbiljan tako da ona zaslužuje muškarca koji će da je ceni i poštuje, on je žena u telu muškarca - rekla je Maja.

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari