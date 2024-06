LEPA BRENA PLAKALA U EMISIJI UŽIVO Slomila se zbog proročanstva starog 48 godina: "Molim te, seti me se i zapali sveću..."

Lepa Brena je u više navrata pričala o svom susretu sa poznatom proročicom Baba Vangom, a kako priznaje, ona nije jedina koja joj je proricala sudbinu.

foto: Printscreen Pink

Naime, Brena se jednom prilikom rasplakala kada je pričala o čoveku koji joj je u ranom detinjstvu predvideo uspeh.

- Dva proroka su bili krucijalni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, bila sam u to vreme klinka koja nije toliko izlazila po diskotekama. Sećam se da sam sa svojom mamom bila kod komšinice teta Sene. Došao je jedna stariji čovek, koji je zamolio za času vode. Brzo sam ustala i dodala mu je. On je ušao i seo u prostoriju. Pitao me je čija sam, na šta se nadovezao: “Vidite ova vaša ćerka, ona će biti jako, jako poznata. Koliko očima vidi, toliko će ići daleko. Koliko rukama raširi, toliko će moći da uzme“. Tada sam već pomislila kakve su ovo gluposti. On se na to sve nadovezao i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito, u tom trenutku sam izgovorila: “Ovo je totalna glupost, nešto što je nemoguće”. Pogledao me je i poručio mi: “Bolestan sam čovek i idem na Sremski front, bolujem od dijabetesa. Molim te, kada se to desi, seti me se. Pomisli na mene i upali mi sveću”. Ja ću sad da se rasplačem koliko je to za mene bio emotivan momenat. Tada sam bila dete i nisam mogla ni da pretpostavim šta mi sudbina sprema. I dan danas ga se sećam, uvek mu zapalim sveću - ispričala je pevačica u emisiji "Amidži šou" i dodala:

foto: Kurir

- Drugi put sam doživela proricanje sudbine kada sam pevala koncerte po Bugarskoj. Tada su mi rekli da moram da odem kod Baba Vange. Kada ste jako mladi, plašite se šta će vas sačekati u budućnosti. Spavala sam na šećeru noć pre toga, jer su mi rekli da tako mora. Gledala sam da se skromno obučem, kako me ljudi ne bi prepoznali. Kada sam kročila kod Baba Vange, poručila mi je: “A ti li si Lepa Brena? Pre pet godina sam napisala u mojoj knjizi da ćeš se ti pojaviti i sleteti sa neba. Žena srebrno-plave kose i da će te narod u Bugarskoj voleti kao svoju. Udaćeš se za čoveka koji će nositi belu uniformu. Napravićeš i veliku kuću gde će svi koji pevaju i sviraju biti zajedno, a rađaćeš samo mušku decu, nećeš imati devojčice. U zrelim godinama ćeš raditi fantastične poslove”. Sve mi je to Baba Vanga prorekla i sve je na kraju bilo tačno. Nisam joj na početku verovala, ali posle sam shvatila da je sve istina što priča.

