DRAGANA KOSJERINA NAKON BAJKOVITOG VENČANJA OTIŠLA NA OBALU MORA! Oglasila se sa putovanja, uska haljina i golo rame, a pogled...

Početkom meseca voditeljka Dragana Kosjerina udala se za stomatologa Bojana Perduva, a svadbena proslava trajala je dva dana.

foto: Kurir

Dragana Kosjerina i Bojan Perduv najpre su organizovali versko venčanje, a sutradan su se u prisustvu porodice i prijatelja u luksuznom beogradskom hotelu pred matičarem zakleli jedno drugom na večnu ljubav.

Sada je novopečena mlada objavila fotografiju na svom Instagram profilu kojom je raspametila javnost.

foto: Printskrin/Instagram

Ona je objavila fotografiju na kojoj pozira pored prozora sa pogledom na more i zalazak sunca, a tom prilikom lepa voditeljka bila je u uskoj haljini na jedno rame koja je savršeno istakla njenu figuru.

foto: Printscreen Instagram

Dve burme

Međutim, ono što je privuklo veliku pažnju jesu voditeljkine burme. Dragana nije imala jednu burmu kao njen suprug, već dve - od žutog i belog zlata.

Mladenci su se odlučili za prstenje "Cartier", čije su cene od 2.100 evra i 2.830 evra.

foto: Printscreen Instagram, screenshot

Podsetimo, Dragana i Bojan upoznali su se 2018. godine kada je Dragana bila običan pacijent i izabrala Bojana za svog doktora.

- Suština dobrog odnosa, kako kaže, jeste spremnost da drugu osobu saslušaš i prihvatiš da je njeno mišljenje drugačije. Sa Bojanom je spoznala da dvoje mogu imati potpuno oprečne stavove o nečemu, a da se to međusobno poštuje.- Meni se to dosad nije dešavalo. U prethodnim vezama se očekivalo bezuslovno prilagođavanje kao dokaz ljubavi i posvećenosti, što nikad ne rezultira srećnim krajem. Jer, kada se partneri prilagode do krajnjih granica, neminovno shvate da nisu više oni ljudi s početka veze. Tek kad dvoje dostignu emotivnu zrelost, što se nama očigledno dogodilo i naišli smo jedno na drugo u pravom trenutku, onda je sve u redu - pričala je tada Dragana za "Gloriju".

