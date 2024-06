"KAD IZGUBI UTAKMICU PO 3 NOĆI NE SPAVA, JA GA TEŠIM" Ovo je Piksijeva žena s kojom je 36 godina, a ovako je spasla BRAK

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi trenutno je u Nemačkoj na Evropskom prvenstvu sa našim fudbalerima, koji nisu uspeli da prođu prvo kolo i plasiraju se u osminu finala.

Ovaj meč završio se rezultatom 0:0, a Piksi svaki poraz teško podnosi, a i u najgorim situacijama njegova supruga Snežana mu pruža utehu i podrški.

Naime, proslavljeni fudbaler već 36 godina voli jednu ženu - Snežanu, koja mu je rodila troje dece, ćerke Anju i Andreu i sina Marka.

Snežana i Dragan važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, a njihov brak traje više od tri decenije. Oni su 20 godina zajedničkog života obeležili crkvenim venčanjem 2011. godine u pravoslavnoj crkvi Aleksandra Nevskog u Parizu.

Iako se nisu razvodili, njihov brak je u nekim trenucima bio turbulentan i pun trzavica, a to nikada nisu ni krili od javnosti.

- Svi znaju da je naš brak bio turbulentan. Često se šalim sa drugaricama koje se razvode: ‘vi ste se savršeno udale, a ja sam se namučila da dođem do savršenog braka, pa sada uživam’. Šalu na stranu, treba se truditi. Drugačije je kada se udajete i ženite sa 30 ili 35, jer ste dotad nešto već prošli, a mi smo imali 22 i 23 godine - rekla je Snežana tada za Story.

Kada su se venčali, Piksi je već bio dobro poznato ime u svetu fudbala, dok je Snežana bila nepoznata javnosti, tako da nije bilo lako izboriti se sa svim pritiscima koje prate sportsku zvezdu.

- Možemo da se foliramo, ali zaista je tako. Ne mislim da to moraš da prećutiš samo u muško-ženskim odnosima, već u svima do kojih ti je stalo. I u prijateljstvu ćeš, sigurno, tako reagovati, ako je neko umoran ili nervozan. Posebna priča je kad neko ima stresan posao, kao Dragan. Posle izgubljene utakmice po tri noći ne spava, a ja ga tešim i ponekad 50 puta slušam istu priču. Nije mi teško, mada nekad ni sama nisam raspoložena, ali to je respekt koji postoji posle tolikih godina - istakla je Piksijeva supruga.

- Da bismo sve postigli, zapostavila sam svoje profesionalne ambicije, jer nije bilo moguće pratiti takvog čoveka kao što je Dragan, sa tako uspešnom karijerom, i paralelno graditi svoju. To je bila moja svesna odluka. Prekinula sam studije arhitekture na poslednjoj godini jer smo otišli da živimo u inostranstvu. Kasnije sam sa profesijom ostala u kontaktu tako što sam uređivala kuće i stanove u kojima smo živeli. Sređivanje enterijera veoma me ispunjava i čini srećnom.

Snežana ističe i da je uvek bila uz njega, te da joj je Dragan na prvom mestu.

- U vreme kad je bio kod kuće nikada nisam zakazala kozmetički tretman ili otišla da se vidim sa prijateljicama. To je respekt prema njemu i našem zajedničkom vremenu. Znam mnogo žena koje ceo dan provode u salonima lepote, dok je njihovim muževima dosadno, pa zovu prijatelje da izlaze. Nekada mi drugarice prebacuju kako nemam vremena da se viđam s njima, ali navikle su da mi je Dragan prioritet. Čak su i deca, kad su bila mala, pokazivala određenu ljubomoru jer smo nas dvoje imali naše male rituale - dodala je ona.

