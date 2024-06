SAD SE SETILA?! Aneli Ahmić više ne pljuje Asmina Durdžića, a najviše se plaši povratka u Dubrovnik, evo od koga najviše strepi

Aneli Ahmić nedavno je prekinula trudnoću, a sad je otkrila da li se kaje zbog toga, te spomenula bivšeg Asmina Durdžića.

- Meni je teško, meni je jako teško u glavi, ne mogu nikako da prihvatim neke stvari, pogotovo one koje me čekaju. Lagala bih kada bih rekla da se kajem, to je prvi muškarac za kog se kajem, kajem se što sam ikada završila sa njim, kajem se što sam se ikada mirila sa njim, on je moje najveće kajanje, mislim da me je baš onako unakazio - kazala je prvo Aneli.

- Pričala sam, kada je moj bivši u pitanju, mene je bilo sramota da kažem da je moj suprug na slikama sa Stanijom, mene je to bilo sramota, ja to nisam prijateljicama govorila, kako da ja to kažem? Ljudi su svi saznali da je to on tek kada sam ušla ovde, znale su dve prijateljice, mama, brat i ti neki bliski ljudi, niko drugi, zamisli kakva me je sad sramota, to nije ništa kako je sada šta mi se desilo, s tim da sam izigrana, uopšte me nije voleo - rekla je snuždeno Aneli u rijalitiju "Elita".

Brine je povratak u Dubrovnik zbog komentara ljudi, te očekuje osude.

- Meni nema gore od ovoga, ne bih se čudila da mi leteći tanjir padne na glavu. Ne može od ovoga gore biti, imaću taj neki pečat. Zamisli kada dođem u Dubrovnik tamo gde me svi znaju, to je malo mesto. Kako će mene ti ljudi gledati, ovaj je ostavio, zaljubila se tamo, kakvu vezu sam imala, ostala trudna, očistila se, ovaj me napravio budaletinom ovde (Janjuš)... Kajem se i što sam došla ovde na kraju jer nisam planirala da će mi se ovo desiti, da ću ući u vezu, meni je ovo jedna od najgorih veza - jasna je bila.

