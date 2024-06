KOMŠIJE ALEKSANDRA MITROVIĆA IZ SMEDEREVA! Otkrivena istina o roditeljima, u kuću dolazi jednom godišnje, a evo ko živi u njoj

Fudbaler Aleksandar Mitrović vratio se sinoć sa Evropskog prvenstva koje se održava u Nemačkoj odakle je naša reprezentacija ispala nakon utakmice sa Danskom 0:0.

Mitrović je jedan od najboljih srpskih fudbalera, a svoje prve korake u fudbalu napravio je u rodnom Smederevu, gde je trenirao sa trenerom Vojkanom Rakićem, ali i igrajući ulični fudbal. Zahvaljujući svom talentu, napornom radu i trudu fudbal ga je vinuo u zvezde, te danas zarađuje milione, ali rodno Smederevo ne zaboravlja.

foto: Zorana Jevtić

U ulici u kojoj se nalazi njegova kuća, komšije i rodbina su otkrili da je Mitrović pomogao roditeljima da renoviraju kuću na dva sprata, ali da zbog prirode posla kojim se bavi ne dolazi često u Smederevo, a rodnu kuću održava prva komšinica.

foto: Zorana Jevtić

- Održavam tu njegovu kuću. Njegovi roditelji su u Engleskoj, a ovde danas živi njegov brat sa devojkom. Aleksandar dolazi ovde jednom ili dva puta godišnje, ne može više zbog posla, ali i deca idu u školu. Kad dođe svakom se javi, slika se, nije se uzdigao, ništa se on nije promenio.

Meštani govore da je Mitrović uvek bio nemirnog duha, ali da njegova porodica u ovom mestu važi za divne ljude.

- On je i kao dete bio dobar, malo nestašan, kao i svako dete. Bio je živahan, voleo je fudbal, najbolji među decom. On je sa mojom unukom išao u školu. Roditelji su mu mnogo dobri, brat Milan isto, prelep momak. On je pomogao roditeljima da renoviraju kuću, napravio ovu veliku kuću, sve je on to uradio, sinovcu je pomogao, kupio kola. Svoje slobodno vreme za nas je izdvojio i Mitrovićev prvi trener Vojkan Rakić, koji nam je otkrio kakav je Aleksandar bio kao dečak i da li se već tada mogao naslutiti uspeh kakav je on danas postigao.

- Aca je od samog početka pokazivao veliki talenat, imao je čvrstinu, bio je hiperaktivan, voleo je da radi, najviše se trudio od svih igrača koji su tada igrali, za njega je trening bio sve. Iako je tada imao samo pet godina, redovno je dolazi na treninge i posle tri godine treniranja kod mene, uz dogovor sa njegovim ocem Ivicom, odveli smo smo ga u Smederevo gde je prošao probni test i bio je najbolji igrač tog dana, dao je tri gola - kazao je trener Rakić i otkrio koliko je Aleksandar vežbao na terenu:

- Vežbali smo kada smo mogli, četiri puta nedeljno i vikend. Mnogo smo radili, a on je imao predispozicije sa uličnog fudbala, meni je drago što je on sve ovo postigao, puno mi je srce. Cela Srbija je uz njega.

foto: Zorana Jevtić

Rakić kaže da je Mitrović oduvek bio jako temperamentan na terenu.

- Bio je jako brz, živac je bio, kao i sada. Temperamentan je, pa kad ga neko obori od igrača, on gleda da uzvrati, ali ja sam to gledao uvek da izbalansiram. Pa kad padne, on neće da ustane dok ja dođem.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

