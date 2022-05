OVDE JE MITAR POČEO KARIJERU, U KRTIČNJACIMA I BLATU: Prve fudbalske korake rekorder Čempionšipa napravio je u Smederevu VIDEO

Zarđale stative, krtičnjaci, grbav teren, oronule svlačionice - e, baš tu, na terenima nižerazrednog kluba Jedinstvo koji se danas zove Jezava karijeru je počeo Aleksandar Mitrović, napadač Fulama iz Londona.

01:47 Slavko Deljanin Đema o Aleksandru Mitroviću

Najbolji strelac Čempionšipa i novi rekorder sa 43 gola u jednoj sezoni.

foto: Profimedia

Cela Engleska danas priča o Aleksandru Mitroviću i njegovom podvigu kojim je oborio rekord Gaja Vitingema iz sezone 1992/93 dok je nosio dres Portsmuta. Mitrogol je u ponedeljak uveče u pobedi nad Lutonom 7:0, dva puta zatresao mrežu protivnika i overio put ka Premijer ligi.

foto: Zorana Jevtić

Prvi napadač srpske reprezentacije prve fudbalske korake napravio je kao dečak na terenu Jedinstva u naselju Lipska rampa u Smederevu. Fudbalski teren današnjeg kluba Jezava izgleda kao i svaki nižerazredni. Zanimljivo, na ulazu u svlačionice, pored imena Jezava, sprejom je napisano - Partizan.

foto: Zorana Jevtić

Prostorije kluba su u očajnom stanju, krov je dotrajao, stakla na prozorima porazbijana, blato je oko izlaska iz svlačionice na stadion. Sam teren je neravan, tvrd, pun krtičnjaka i rupa. Međutim, to nije smetalo Aleksandru Mitroviću da stigne do Partizana, a onda i do Anderlehta, Njukasla, Fulama, reprezentacije Srbije.

foto: Zorana Jevtić

Ekipa Kurira nije zatekla bilo koga na terenu kluba koji se takmiči u ligi grada Smedereva. Ali, u blizini lokalnog aero kluba sreli smo Slavka Deljanina popularnog Đemu, a on se oduševio kada smo mu rekli povod zbog kojeg smo došli u njihov kraj.

foto: Zorana Jevtić

- Ovaj klub se nekada zvao Jedinstvo, baš ovde gde je sada fudbalski teren bile su njive pod kukuruzom. Nekoliko entuzijasta i ja smo 1976. godine golim rukama pravili ovaj teren. Istina je, ovde je počeo Mitrović. Tu je trenirao. Znam dečka... Znam mu oca i majku, babu i dedu. Fini su to ljudi. Baš fini, cela familija - priča Slavko Deljanin.

foto: Zorana Jevtić

O podvigu da postane rekorder u Engleskoj i o 43 gola u Čempionšipu onako zadovoljno i ponosno Đema, kroz osmeh kaže:

- Znam ga kad se rodio! Naš Smederevac, bre! Kako da ne budem srećan?! Kako za Noleta, tako i za Mitra. To je dika naša. Ne samo Smedereva, već i cele Srbije. A, posebno Lipske rampe! To što on radi, za sve nas je veliki ponos.

foto: Zorana Jevtić

O tome šta Mitar čini i radi u Čempionšipu Slavko Deljanin poručuje:

- Slušaj, meni je drago zbog Engleske što pričaju o Mitru, o našem Srbinu. Što se tiče tih Engleza... Nekako... Nisam ih nešto, ljubitelj. (smeh)

foto: Zorana Jevtić

Svi u naselju Lipska rampa voleli bi da vide Aleksandra Mitrovića na terenu kluba Jezava gde je počeo karijeru, da ga dočekaju kako dolikuje. Da naprave pravo narodno veselje, jer su ponosni na svog meštanina koji je uspeo u dalekom svetu.

- Voleo bih da nas Mitar poseti! Ovo bi sve bilo puno. Ovde ne bi moglo da se priđe. Samo kad bi nas posetio - sa setom priča starina Đema, a onda nam otkriva:

foto: Zorana Jevtić

- Sin mi je rekao da je Mitar nekoliko puta ovde dolazio. Sa ocem.

Prvi trener Aleksandru Mitroviću u klubu Jedinstvo bio je Vojkan Rakić, koji je za TV Prva. nedavno rekao:

- Trenirao je kod mene tri godine, posle sam ga prosledio u FK Smederevo. Posle toga odvodimo ga njegov otac Ivica i ja u Partizan, na probni trening gde je dao pet golova. A ovde u ligi petlića, dao je 22 gola. Tada sam ga nazvao Gerd Miler.

foto: Starsport

Zanimljivo, na terenima kluba Jezava karijeru je počeo još jedan igrač Partizana i pravi naslednik Aleksandra Mitrovića u crno-belom dresu Marko Milovanović (18). I njemu se smeši lepa karijera, poput Mitrogola. On je u Humsku stigao sa sedmogodišnjak i prvih nekoliko godina svakodnevno je putovao na relaciji Smederevo-Zemun.

Kurir sport / Aleksandar Radonić