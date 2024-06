BAJAGA O FUDBALSKOJ REPREZENTACIJI SRBIJE: AKO BI POMOGLO, NAPISAO BIH IM PESMU

Momčilo Bajagić Bajaga gostovao je u Jutarnjem Show-u Radija S kod Irene I Ivana i tom prilikom rekao da bi bez obzira na sve, ipak rado napravio pesmu za Fudbalsku reprezentaciju Srbije:

“Ako bi im pomoglo, ja bih napravio! Imao sam ponudu jednom za reprezentaciju Srbije. Nešto je bilo kratko vreme. Tad je Savo Milošević bio u Fudbalskom savezu, on me bio zvao. Hteli smo, ali nismo. Za reprezentaciju uvek! Rado bih napravio!“

Bajaga je izneo svoje mišljenje i o selektoru Fudbalske reprezentacije Srbije, koji je ovih dana glavna meta kritika, Draganu Stojkoviću Piksiju.

“Ja znam Piksija iz igračkih dana. Dešavalo se, onda kada je on bio aktivan, da ga vidimo u Nišu, u nekoj kafani, pa se pozdravimo. Ja sam voleo jako kako je on igrao kad je bio fudbaler. I stvarno je bio majstor.“

A na pitanje voditeljke Irene, kako mu se čini Piksi kao trener, Bajaga je rekao:

“Kao trener, OK. On dosta zna! Gledao sam ono u Japanu i u Kinu, ima iskustva, ali opet trener može da postavi taktiku, ali ovi ljudi treba da odigraju ono što je on zamislio.“

Zanimljivo je i što je Bajaga prvi put javno priznao da ga nervira čuveni vozić u koji se ljudi hvataju, kada krene jedan od njegovih najvećih hitova “Moji su drugovi.“

“Da, to me baš onako nervira! Ne znam ko je to prvi krenuo, onda se to raširilo. Al ako vole da idu u voziću, neka idu. Moji drugovi su klasična dvojka ritam i onda oni valjda imaju potrebu tako da cupkaju.“

Bajaga je gostujući na Radiju S, otkrio I da li bi se u narednih 40 godina usudio da napravi duet sa mlađim kolegama, poput Cobija i Breskvice, o tome šta policiji kaže kada u pola noći zaustavi “Bajaga I instruktori” kombi, kao I o mnogim detaljima iz svoje 40 godina duge karijere.

