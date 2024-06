BAJAGA BRUTALNO O SRPSKOM FUDBALU I SELEKTORU PIKSIJU: Sretali smo se u kafani, fudbaleri bi morali da...

Reprezentacija Srbija ispala sa Evropskog prvenstva, nakon što su odigrali nerešeno sa Danskom.

Momčilo Bajagić Bajaga sada je istakao kako bi on drage volje napravio pesmu za naše Orlove.

- Ako bi im pomoglo, ja bih napravio! Imao sam ponudu jednom za reprezentaciju Srbije. Nešto je bilo kratko vreme. Tad je Savo Milošević bio u Fudbalskom savezu, on me bio zvao. Hteli smo, ali nismo. Za reprezentaciju uvek! Rado bih napravio! - rekao je pevač, pa izneo svoje mišljenje i o selektoru Fudbalske reprezentacije Srbije, koji je ovih dana glavna meta kritika, Draganu Stojkoviću Piksiju:

- Ja znam Piksija iz igračkih dana. Dešavalo se, onda kada je on bio aktivan, da ga vidimo u Nišu, u nekoj kafani, pa se pozdravimo. Ja sam voleo jako kako je on igrao kad je bio fudbaler. I stvarno je bio majstor. Kao trener je okej. On dosta zna! Gledao sam ono u Japanu i u Kinu, ima iskustva, ali opet trener može da postavi taktiku, ali ovi ljudi treba da odigraju ono što je on zamislio.

