VOJAŽ POTVRDIO DA SE SVAĐAO SA SARADNICIMA PRE NAPUŠTANJA GENERACIJE ZED: Nije to ništa čudno, bilo je prirodno da dođe do razlaza

Sinoć se održalo prvo veče "Belgrade Music Week" festivala na kom će se pojaviti mnogo domaćih, ali i regionalnih izvođača. Na Ušću publiku su sve do kraja prve večeri ovog festivala zabavljale mnoge muzičke zvezde među kojima su se našli: Cunami, Sajfer, Teodora Džehverović, ali i mlada muzička zvezda Mihajlo Veruović Vojaž.

Vojaž je napravio pravi spektakl za pamćenje, a publika je sve vreme pevala sa njim u glas njegove hitove i nije stala sa igranjem, te se komentariše da je upravo on izdominirao prve večeri ovog velikog festivala.

Vojaž je na samom početku razgovora za medije progovorio o odlasku iz "Generacije Zed", o čemu se danima pisalo i pričalo naširoko:

foto: Damir Dervišagić

Nije mi čudno, nema razloga. To je bila obostrana odluka. To je nešto što je bilo prirodno da se desi u jednom momentu. Svađe su među drugarima normalne, ali to nije bio razlog našeg razlaza. Ja sam "Generaciju zed" napustio pre dve godine. Jedina pesma koju sam u poslednje dve godine objavio sa njima jeste "Svrati". Razlog rastanka je bio taj što oni rade muziku u kojoj ja sebe ne vidim, a ni oni mene ne vide sa njima. Mi smo počeli zajedno i zahvalan sam im na svakoj noti koju smo zajedno stvorili.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

03:51 Breskvicu nije iznenadilo sto je Vojaž nije podržao