SLAVLJE U DOMU NIKOLE ROKVIĆA! Nakon svega lepog što su učinili, sada se desilo nešto što su ODMAH PODELILI JAVNO

Pevač Nikola Rokvić danas proslavlja 39. rođendan, a njegova supruga manekenka Bojana Barović oglasila se tim povodom.

Naime, ona je na Instagramu podelila niz njihovih zajednhičkih fotografija, a uz to napisala emotivnu poruku.

"Srećan rođendan našoj snazi, inspiraciji, duši i srcu! Srećan rođendan našem najboljem Takiju", poručila je Bojana, dok su se ispod ove objave nizale brojne čestitke.

Inače, Nikola Rokvić je nedavno sa svojom suprugom osnovao fondaciju "Porodica" koja ima za cilj da prikupi novčana sredstava za one kojima je to najpotrebnije. Nikola je tada krenuo put Grčke pešaka, a posle 30 dana hoda i trčanja ostvario je svoju misiju i stigao do manastira Svetog Nektarija Eginskog u Egini.

Bonus video:

00:16 Nikola Rokvić se ukrcao na trajekt