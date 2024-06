"VIŠE NE POSTOJI MIHAJLO, SADA JE SAMO VOJAŽ" Potresan govor mladog pevača o ŽRTVI koju je mora da podnese zbog KARIJERE

Reper Mihajlo Veruović Vojaž progovorio je o svojoj karijeri i tom prilikom istakao da je mnogo žrtve poneo zarad uspeha.

- Više ne postoji Mihajlo, sada postoji samo Vojaž, to je najveća žrtva, a najveća razlika je to što su oni crno i belo...Ovo je javni posao, svako ima mišljenje i može da ga iznese. Kada naučiš da nemaš emocije i da budeš jedna prazna konzerva, vrlo lako prođeš sve to...

foto: Printscreen

- Za koga si ostao Mihajlo? - glasilo je pitanje za njega.

- Uvek ima neka kritika od strane porodice, ja to uvek poslušam i uzmem u obzir, ja sam odrastao momak. Porodica je jedino mesto gde zapravo imam sluha - rekao je Vojaž u "Premijeri".

