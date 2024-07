"KAMO SREĆE DA SAM SPONZORUŠA I DA SAM GA ISKORISTILA" Anja Bla iskreno o raskidu sa Bakom Prasetom: Postala sam mu prepreka...

Anja Bla i Baka Prase su stavili tačku na dugogodišnju vezu, nakon čega se influenserka oglasila i otkrila detalje raskida.

Naime, Anja je navela da je Baki Prasetu uvek bila najveća podrška, međutim kako je rekla on svoj "test" nije prošao.

- Iskreno, kamo sreće da ste svi vi u pravu. Kamo sreće da sam sponzoruša i da sam ga samo iskoristila. Ali ne... Ipak sam ispravna osoba koja je bila sa njim iz ljubavi. Nakon što mi se moja dobrota i posvećenost jednoj osobi obila o glavu, verujte mi da bi više nego išta volela da ste u pravu.

- Još nešto... Vidim da mnogi misle da je raskid fejk, ali vreme će pokazati da nije... Takođe, vidim da mnoge buni zašto sam ja i dalje u našem stanu. Ne znam kako niste čuli, ali je bukvalno rekao u klipu da ja ostajem ovde u stanu, a da je on u procesu selidbe. Neverovatno koliko ljude zaslepljuje mržnja prema meni (najviše muškarce) i da čak nakon što je Bogdan rekao da je on "krivac" i pokretač raskida, ljudi i dalje vide problem u meni i pišu da sam ja njega ostavila. Nema potrebe da pišete komentare tipa: da sam ja prava bila bih uz njega, jer ja sam želela, on ne želi! Nema potrebe da pišete da je on ozbiljan lik koji je spreman za porodicu, a ja samo putujem i slično, jer sam ja ta koja je ozbiljna i spremna na sve, a on nije itd...

- Takvim komentarima činite da meni bude teže, a zaista ne vidim razlog za to jedino ako niste zaista toliko zli. Takvim komentarima nećete njemu olakšati jer on zna pravu istinu, ko sam i kakva sam ja, a kakav je on. Na kraju krajeva on je sve to sam rekao u klipu, a vi i dalje birate da mene smatrate neispravnom osobom. Čemu to? Zapitajte se malo kakvi ste ljudi..

"Postala sam mu prepreka"

Podsetimo, Anja je obavestila javnost da su ona i Baka Prase raskinuli.

Anja se oglasila na društvenim mrežama gde je napisala razloge raskida sa dugogodišnjim dečkom.

- Budući da je razlog raskida njegova ogromna želja za još više novca, a ja sam postala "prepreka" u ostvarivanju toga, nadam se da i ovaj put neće svi prsti biti upereni u mene kako sam ja najveća sponzoruša, kako sam ja njega iskoristila zbog para i popularnosti... Zaista po drugi put ne mogu da se nosim sa tim i smatram da to nisam zaslužila. Istina je kao što vidite skroz kontra.

Obmanuo javnost

Podsetimo, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno je saopštio svojim pratiocima kako je zbog klađenja izgubio ogromnu svotu novca, a zatim otkrio da je sve bila prevara.

