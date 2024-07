"U ŽIVOT MI JE UNELA LJUBAV, JA SAM KRIV" Baka Prase slomljen nakon raskida sa Anjom: Jutjub je moj život, ja sam najveća budala

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase pre tri godine započeo je vezu sa influenserkom iz Bosne Anjom Blagojević.

Oni su na početku krili vezu, a kako je vreme odmicalo, Baka Prase je u svojim klipovima i predstavio Anju Bla, koja je nakon toga postala poznata javnosti i popularna na društvenim mrežama.

Od tada njihova veza je neretko bila pod lupom javnosti, a on je neretko govorio o detaljima njihove romanse, kao i o njihovim prekidima zbog njegovog neverstva. Iako je nekoliko puta "prenkovao" raskid sa Anjom, sada je objavio da je njihovoj ljubavi definitivno došao kraj i to zbog njegove odluke da se posveti poslu.

Baka je sada u novom klipu ispričao zbog čega je doneo odluku da se iseli iz stana gde je živeo sa devojkom i zašto misli da će ovog puta raskid pomoći da bude uspešniji u poslu.

- Pre svega želeo bih da se zahvalim Anji zato što mi je unela nešto novo u život, a to je ljubav, i to ljubav kakva nikada pre nje nisam osetio u životu. I hvala joj što me je naučila da volim jer pre nje nijednu drugu nisam voleo. I hvala joj na prelepom periodu koju smo proveli zajedno - počeo je Baka sa osmehom na licu i nastavio:

- Ljudi na lajvu su primetili da nam se odnos promenio, to je zato što smo raskinuli još pre 20 dana. Bila je vrlo specifična situacija jer nije bilo vreme da objavim da smo raskinuli jer bi meni bilo teško zbog lajvova, da objašnjavam i onda sam ostao u tom stanu da lajvujem, ona otišla na more, pa se vratila. Bio je to neprijatniji period, živeli smo zajedno, a raskinuli smo. Ja sam se odselio, a Anja će ostati u onom stanu dok ne nađe sebi drugi stan.

On ističe da je jedini razlog raskida upravo on, te je objasnio da zbog prevelike ljubavi sa influenserkom ne može da se posveti poslu u onolikoj meri koliko bi želeo.

- Ja sam razlog našeg raskida. Kada sam ušao u vezu sa njom pre tri godine, ušao sam u neki zonu komfora jer meni je svaki trenutak sa njom bio prelep. Svaki njen dodir, pogled, sve, sve mi je bilo prelepo. Bila mi je i najbolji drug. Zbog toga sam počeo manje da radim. Manje sam se posvetio sebi. Nije ona kriva zbog toga nego ja sam se tako osećao, kao ne moram ništa da radim jer sam sa njom. To je počelo da me tišti u poslednje vreme, ali sam ja to sklanjao po strani. Javila mi se želja da se vratim na staro, da radim, da se posvetim Jutjubu, sebi, i to naravno mogu da uradim i dok sam sa njom, ali mi je mnogo teško. Zato što sam toliko opušten sa njom, ne marim ni za šta. U vezi imam blokadu koja mi omogućava da se posvetim lajvovima i Jutjubu - priča on sa knedlom u grlu i dodaje:

- Teško je to objasniti. Jutjub je moj život, tu sam sipao ceo svoj život i ne želim da sutra budem neostvaren i besan jer nisam ispunio neku želju... I da taj bes usmerim prema osobi koju volim zato što je ona "kriva" što ja nisam uradio nešto što sam želeo. Želim da kada imam svoju porodicu i decu da im se posvetim, a ne da razmišljam šta bi bilo da sam u tom trenutku uradio to i to. S jedne strane imam potencijal da se obezbedim doživotno, da mogu sutradan da uživam sa svojom porodicom, a na drugoj strani imam svoj ljubavni život. Ja sam odlučio da žrtvujem svoj ljubavni život. Dosta vas će me osuditi, i zvuči izuzetno sebično ovo što pričam i jeste sebično jer ona nije kriva, nije dužna da trpi ovaj raskid koji je ničim izazvan. Nama je u vezi bilo super, bilo je top, ne želim da je krivim, ni za jedan moj neuspeh.

"Ovo radim zbog svoje porodice i dece"

- Možda pravim najveću grešku u životu, gubim ljubav mog života, zarad nečega što me neće ni usrećiti, ni ostvariti, ali mi se javlja taj osećaj da meni nešto fali dok sam s njom. Ja sam verovatno najveća budala, šta ja radim? Ali to moram da uradim. Moram zbog sebe i ne želim da se kajem i da razaram svoju porodicu za pet, deset godina... Bolje sada to da uradim, da vidim da li grešim nego kada budem imao decu - završio je jutjuber.

