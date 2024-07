TRUDNA POZNATA ZVEZDA GRANDA! Fudbaler joj stavio prsten na ruku pre mesec dana, a sada otkrili POL BEBE (FOTO)

Marina Bogdanović, pevačica i bivša učesnica "Zvezda Granda", nedavno je zaprošena od strane svog dugogodišnjeg partnera, a sada je na društvenim mrežama podelila najradosnije vesti, da je u drugom stanju.

Marina je na Instagramu zajedno sa svojim izabranikom otkrila pol bebe. Pevačica i njen verenik čekaju devojčicu, a ovo saznanje ih je posebno obradovalo.

-Devojčica je – napisala je Marina uz fotografiju sa verenikom, a u rukama su držali balone u roze boji.

Podsetimo, Marina i njen momak su nekoliko godina u skladnoj vezi, ali ona nikada nije preterano pričala u medijima o privatnom životu.

Jedino što se zna da se njen momak bavi fudbalom i da su se upoznali na veselju kod njegovog brata gde je Marina pevala.

-Zaklela sam se da nikada neću imati dečka sa svirke i sve što kažeš da nećeš to ti se desi. Njegov rođeni brat je dobio blizance i ja sam pevala tada. On je tu nešto krenuo oko mene, ja sam rekla „Ma daj“. Kolege su videle to, pa su pričali da je lep, još i golman. Onako lep, visok ima zelene oči. Iz Beograda je, ali ne smem da kažem gde brani, on to ne voli. Sve hoću o sebi da kažem, ali to ne smem – rekla je Marina svojevremeno u emisiji „Ispovesti“.

