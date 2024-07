PEVAČ KOJEG SU MALTRETIRALI U RIJALITIJU POSTAJE OTAC! Objavio emotivan snimak sa trudnom izabranicom, čestitke samo pljušte FOTO

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'' i Pinkova zvezda Adam Labunski obelodanio je najlepše vesti na svom Instagram profilu.

Naime, on je otkrio da će postati otac, a u emotivnom snimku pokazao je i svoju lepšu polovinu koja je u blagoslovenom stanju.

Adam je snimkom raznežio mnoge, a čestitke samo pljušte!

Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Adam Labunski bio je takmičar mnogih muzičkih šou programa u kojima je ostao upamćen kao pevač odličnih vokalnih sposobnosti, dok se sa druge strane u Zadruzi i nije snašao, što je u intervjuu za Kurir svojevremeno i sam potvrdio.

- Ukućani su bili ljubomorni na mene jer sam Makedonac, talentovan sam, pevač pre svega. Što znači da sam po svemu drugačiji od njih. Zbog svega toga me nisu voleli. Imao sam mnogobrojne konflikte. Prvo sa jednom Anastasijom, koja je ispala, a onda sa Urošem Ćertićem, koji me počupao bez razloga. Potom i sa Filipom Carem, koji me je napao bez razloga. Svađao se sa Majom Marinković, koškali su se nešto, a u jednom trenutku je čuo mene kako pevam, pa mi je prišao iz čista mira i uhvatio za vrat i počeo daviti. Mislio je da ga provociram. Opet dolazimo do toga, da im moje pevanje smeta - rekao je Adam nakon izlaska iz Zadruge, a onda je prokomentarisao poslednju neprijatnu situaciju sa ukućanima, kada su ga po izlasku iz rijalitija pljunuli.

- Čudio sam se kad sam video to, samo sam video bljuvotine i pljuvačku i bale po sebi. Šokirao sam se. Ne znam zbog čega su tako nešto uradili - ispričao je tada pevač šokirano, a potom je otkrio i da je dobijao takve pretnje unutar ziodina Bele kuće, zbog čega noću nije smeo da spava

