POZNATA SPORTISKINJA FRAPIRALA PRIZNANJEM: Muškarci su mi uzeli sve...

Milica Dabović svojevremeno je iznela neke detalje iz svog života koje do sada nismo znali, a tom prilikom je otkrila i gde je pravila greške u prošlosti, kada su u pitanju muško - ženski odnosi.

- Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, volela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac. Znači ja sam samo to što ja jesam, u tim trenucima sam želela sve, da to sija, da je to jedna bajka, i moj princ koga sam ja našla, i moj prethodni partner, i otac mog deteta, ali u tome nisam uspela. Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dve ruke i dve noge a igrao si samo košarku i npravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam - rekla je Milica Dabović svojevremeno u emisiji Magazin In, pa nastavila da šokira:

foto: Ata images

- A imaš i to, ako im ne daš prvi put on će otićo i i naći će drugu. Naći će nekog gde će da se isprazni - dodala je Dabovićeva.

foto: Kurir tv

Podsetimo, bivša košarkašica Milica Dabović svojevremeno je odlučila da otvori popularnu društvenu mrežu "OnlyFans" na kojoj devojke i muškarci prodaju svoje intimne fotografije i snimke, što je za mnoge bio veliki šok.

