MUKI NE SKIDA OSMEH SA LICA! Tanja Savić u zagrljaju 11 GODINA MLAĐEG verenika, podelila privatnu fotografiju

Pevačica Tanja Savić svoju sreću je pronašla kraj 11 godina mlađeg pilota Muhameda Mukija Bešića.

Nakon turbulentnog razvoda od Dušana Jovančevića, Tanja Savić dugo je krila svoj privatni život, a nedavno je rekla da je spremna da ponovo izgovori sudbonosno "da" Mukiju kojeg su i njeni sinovi fenomenalno prihvatili.

foto: Pritnscreen/Instagram

Iako Tanja na svojim društvenim mrežama retko deli sadržaj iz privatnog života, ovoga puta pokazala je kako provodi letnje dane sa svojim izabranikom.

Ona i Muki uživali su u šetnji, a napravili su i fotografiju pored vode na kojoj su pozirali nasmejani. Tanja je u ruci držala kućnog ljubimca, a u opisu fotografije kratko je napisala: "Ljubav".

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila kakav odnos ima njen novi dečko sa njenim sinovima.

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - rekla je Tanja i otkrila kako njeni sinovi Maksim i Đorđe prihvataju Mukija.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

