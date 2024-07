"ISPALA SAM VELIKA GUSKA ŠTO NISAM PRIHVATILA TU PESMU!" Goca Lazarević odbila Zaharovu pesmu koja je postala i ostala MEGA HIT!

Pevačica narodne muzike Goca Lazarević priznala je u emisiji Divan Šou da je svojevremeno napravila veliku grešku što nije prihvatila pesmu svog bivšeg supruga koju je otpevala Merima Njegomir, a koja je i danas veliki hit.

- Ispala sam velika guska što nisam uzela "Ivanova korita". Takođe, žao mi je što nisam ja mogla, jer je to muška pesma, da otpevam "Vino točim a vino ne pijem"

Podelila je i zanimljivost vezanu za jednu od najlepših narodnih pesama, takođe Zaharovu kompoziciju koju je maestralno otpevao pokojni Stanoša Stošić:

- Recimo jedna od najljepših njegovih pesama je "Zbog tebe mome ubava". Nikad nisam bila dovoljno sujetna i dovoljno sebična. Ja sam mu rekla: "Zahare, moglo je to da se okrene i na žensku pesmu, ali kad je ovako daj je našem najvećem tenoru, Staniši Stošiću zato što će on to najbolje da otpeva. Ja sam surovo realna osoba čak i previše. Tako da to je bilo namerno.

Ipak za odbijaje pesme Ivanova Korita nema opravdanje za sebe:

- A za Ivanova korita to je strašno - guskine guske guska!

