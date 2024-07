"U MOM ŽIVOTU JE SADA SVE MORANJE" Prva Cipkina izjava nakon smrti muža: Zbog njega...

Aleksandra Tadić Cipka, održala je prvi nastup nakon strašne tragedije i iznenadne smrti supruga Nebojše Stojićevića Jarine, 17. maja.

Nakon što je prošlo 40 dana, Cipka je odlučila da je vreme da se vrati poslovnim obavezama, a njena publika je to nestrpljivo čekala.

Ona je pred početak nastupa dala i kratku izjavu i otkrila kako je smogla snage da nastavi dalje.

- Posle mesec dana, jedna ptičica mi je došapnula da ćete doći i nisam mogla da vas izbegnem, iako nisam u stanju da dajem izjave, ali vas moram da ispoštujem jer ste prvenstveno ispoštovali mene i mog muža. Nista nas provlačili po novinama, to je bila naša želja, da svoju privatnu stranu držimo za sebe - rekla je.

- U mom životu je sad sve moranje, ja moram da radim svoj posao, da nastavim dalje gde smo nas dvoje stali, ali smo imali planove i zamisli i ja to sve moram da ostvarim. Prvenstveno zbog njega i vratila sam se zato što bi mi to prvo on rekao.

Na pitanje kako je smogla snage da se posle samo mesec dana vrati, i zapeva, Cipka kaže:

- On je moja snaga kroz ceo život, pa i sad je. On je uvek prisutan i živi u meni. On mi daje snagu, zbog njega živim, zbog njega radim i tako će biti.

Ona se pojavila na nastupu u Sremskoj Mitrovici u crnoj haljini sa dubokim dekolteom, ali i prorezom na stomaku.

