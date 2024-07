OVO SU NAJSKUPLJE KUĆE NA ESTRADI! Kupaju se u SVILI I KADIFI: Pevač pored vile ima i hotel, a ovaj muzičar ima PREKO 30 VILA!

Poznato je da pevači odlično zarađuju, a pozamašnI bakšišI omogućili su im luksuzan život. Oni najiskusniji novac zarađen od pevanja uložili su u nekretnine, a sudeći po slikama njihovih vila, može se reći da srpski pevači nimalo ne zaostaju za svetskim zvezdama i da za velelepne kuće daju i po nekoliko miliona evra.

Osim preskupih atikviteta, Vera Matović poseduje kuću, koja po prfičama mnogih vredi čak 4.000.000 evra.

1 / 6 Foto: Printscreen Paparaco Lov

Nadomak stadiona Partizana Vera je pazarila vilu koja po navodima mnogih vredi skoro četiri milona evra. Ova narodna pevačica, bez koje se do pre petnaestak godina nije moglo zamisliti srpsko veselje, velike sume novca ulagala je i u kupovinu umetničkih dela, pa je danas jedan od najozbiljnijih kolekcionara preskupih slika.

Poznato je da Goran Bregović ulaže u nekretnine, te nije za džabe dobio nadimak kralj nekretnina.

1 / 12 Foto: Kurir/Ana Denda, Beta/Saša Đorđević

Bregović prema pisanju medija u svom posedu ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera u vrednosti od preko 35 miliona evra. Poslednja u nizu je nekretnina na Senjaku koju je gradio poslednje tri godine. Radovi su napokon završeni, a Bregović je po ugledu i na druge nekretnine odlučio i ovu da izdaje. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu...

Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - ispričao je Bregović svojevremeno.

Miloš Bojanić osim dvorca, poseduje i hotel.

1 / 11 Foto: Printscreen

Miloš Bojanić je vlasnik dvorca od 1.500.000 evra, a ima i hotel na moru.

Pevač i rijaliti-zvezda Miloš Bojanić vlasnik je nekoliko preskupih nekretnina, a na vrhu spiska su njegova luksuzna kuća sa bazenom nadomak Sremske Kamenice, kao i kuća u Baošićima, koju ima skoro tri decenije, a koju je maltene pretvorio u hotel. Bojanićeva prelepa kuća sa zelenim krovom u Vojvodini čak je oglašavana na prodaju po ceni od milion i po evra, a pevač je rekao da uživa u sređivanju kuća i da sebe vidi kao ozbiljnog trgovca nekretninama. Ipak, kuće na Crnogorskom primorju nikad nije želeo da se odrekne jer mu je posebno prijatno da leta provodi uz more, a njegova supruga Branka se bavi izdavanjem smeštaja i ishranom turista, koji se zadovoljni iz godine u godinu vraćaju da opet budu pevačevi gosti.

Prijina kuća vredi pola miliona, ali ima jednu manu

1 / 3 Foto: Printscreen

Aleksandra Prijović živi u kući skupljoj od pola miliona. Iz novoosnovanog beogradskog naselja na obroncima Voždovca, gde je živela na poslednjem spratu jedne zgrade koji je sama kupila, Aleksandra Prijović se trudna posle venčanja sa Filipom Živojinovićem sa njim preselila u komšiluk Filipovog oca, bivšeg teniskog asa Bobe Živojinovića i njegove supruge Lepe Brene, koji su kao svadbeni dar mladencima poklonili tu kuću, čija vrednost se procenjuje na oko 600.000 evra. Međutim, mana ove skupe nekretnine je što pevačica zid deli sa komšijama i što nema veliko dvorište u kojem bi njen naslednik imao svoj kutak za igru.

U vili Vuka Moba snimali se spotovi.

1 / 8 Foto: Printscreen/Prva/Grandonline

Reper Vuk Mob živi u luksuznoj vili u naselju Žarkovo, čiji su izgradnja i opremanje koštali oko milion evra. U sređivanje doma uložio orgomnu sumu novca, a svaki detalj urađen po njegovom ukusu.U pitanju je trospratna nekretnina od 740 kvadrata u kojoj se nalazi šest spavaćih soba, tri kupatila, dva toaleta, a u ogormnom dvorištu nalaze se bazen i letnjikovac. U dvorištu se nalazi veliki bazen u kojem se Vuk opušta posle nastupa, a s obzirom na to da se voda u njemu greje bazen se može koristiti i do kasne jeseni.

Jednom prilikom je za Kurir otkrio i da se u njegovom dnevnom boravku snimali spotovi.

- U dnevnom boravku sam snimao dosta spotova. Baš tu provodimo dosta vremena tokom dana, posebno sada, dok traje period izolacije. Odatle se izlazi na veliku terasu, gde najčešće sedimo uveče i igramo karte - priča reper.

Bonus video:

00:24 EKSKLUZIVNO! OVO JE PALATA U KOJOJ ŽIVI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ: Nekada crkva, a sada dom fudbalskog boga! Komšije nam OTKRILE sve tajne