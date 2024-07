KURIR PAPARACO U ROVINJU! Nikola Rokvić uživa sa porodicom na moru: Pevač kida kako izgleda, a tek da vidite kako je pažljiv otac

Nikola Rokvić otišao je na zasluženi odmor sa svojom porodicom u Rovinj, a naš paparaco uslikao je pevača s neslednicima kako uživa pored mora.

foto: Printskrin/Instagram

Nakon što je 30 dana bio razdvojen od porodice zbog pešačenja od Beograda do Egine, kako bi sakupio novac za dečju onkologiju, Rokvić je vrele dane odlučio da provede u Hrvatskoj na primorju sa svojim najdražima.

foto: Kurir

On je već nekoliko dana na odmoru, a mi smo ga uslikali u popodnevnim časovima kad se sa svoje dvoje od troje dece igrao u plićaku. Dok su se njegovi ćerka i sin brčkali, pevač je sve vreme stajao i posmatrao ih, a u jednom momentu im se i pridružio u igri. Nekoliko minuta nakon toga njega su spazili drugi mališani, pa su ga zamolila za fotografiju, što je on vrlo rado prihvatio. Nasmejan u zagrljaju dve devojčice, Nikola je ispozirao, a nakon toga se vratio svojim mališanima. Nikolina supruga Bojana i najmlađa ćerkica nisu bile s njima.

1 / 3 Foto: Kurir

Ono što ne može da prođe nezapaženo je svakako Rokvićevo telo, koje je uz naporne treninge, ali i pešačenje do Egine doveo do savršenstva. Da vodi apsolutno računa o svemu i da ne želi iznenadne probleme na odmoru, govori i to što je Nikola i sebi, ali i svojoj deci obezbedio patike za plažu, kako se niko od njih ne bi povredio.

Bojana i Nikola važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a nikada nisu krili kolika su podrška jedno drugom.

foto: kurir

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC