POBEDNICI ELITE SPAO BRUSHALTER! Anita na crnu haljinu nosi beli grudnjak! Na ovo nije računala!

Anita Stojanović potrudila se da se od glave do pete sredi za finale rijaliti šou programa "Elita" gde je i pobedila i osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra, ali nije primetila da joj je bruhalter spao.

foto: Petar Aleksić

Ona je obukla crnu elegantnu haljinu koja ima providnu mrežicu ispod koje se video beli grudnjak koji je još više došao do iražaja kada joj se pomerila haljina. Ajde što ne ide belo na crno, nego što rijaliti zvezda nije mogla na miru da uživa u trijumfu jer je non-stop nameštala korpe da i bujne grudi ne bi ispale iz njih.

foto: Petar Aleksić

Deluje kao da nije primetila da su joj se korpe pomerile skroz do stomaka, jer je mirno pozirala. Izgleda da je Aniti samo bilo važno da odnese pobedu. Posebno je ovaj mali peh došao do izražaja kada su se nakon proglašenja pobednika poljubili Anita i Anđelo. Tada se na leđima videlo da joj je čuvar grudi kompletno spao do kraja leđa.

foto: Petar Aleksić

