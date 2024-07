UDAJE SE STANIJA DOBROJEVIĆ Na ruci blista dijamantski prsten od skoro 70.000 €, Asmin van sebe "Do kraja života..."

Kontroverzna starleta i bivša zadrugarka, Stanija Dobrojević staje na "ludi kamen".

Naime, Stanija već nekoliko meseci uživa sa bogatim biznismenom Asminom Durdžić, koji je poreklom sa naših prostora, ali živi i radi u inostranstvu.

On ju je još pre godinu dana zaprosio skupocenim prstenom sa dijamantima, kojim su se sada pohvalili na Instagramu i koji košta 69.135 evra.

"Ruka koju najviše volim i koju ću držati do kraja života" - napisao je Asmin.

Međutim, ono što su svi primetili jeste da je Asmin baš izabrao tajming da objavi ovu sliku u trenutku kada je njegova bivša supruga Aneli Ahmić izašla iz "Zadruge", te da može i da vidi da je on srećan u ljubavi.

Stanija o ljubavi sa Asminom

Podsetimo, Stanija je nedavno progovorila o svojoj ljubavi sa Durdžićem.

- Koliko puta sam ja rekla zbogom i medijima i rijalitiju i muzičkoj karijeri, odem u Ameriku i nema me i da ja u Americi upoznam dečka iz Austrije i da me ova priča vrati u epicentar, to je samo sudbina. Mislim da je sada došao momenat da stvari izlaze na videlo. Na društvenim mrežama su mi pisali da će me prevariti, da je prevarant, da će me opljačkati. Ja sam se sklonila u Ameriku, dođem u Srbiju, pa majka od dotične (Aneli) se slika ispred zgrade, njena sestra se uključi i kaže da branim da on šalje pare devojčici...Nevezano da li ćemo mi ostati zajedno ili ne, mi možemo da osnujemo porodicu i živimo zajedno, možda i ne, ali mi se dopada što smo mi individue za sebe - pričala je Stanija nedavno.