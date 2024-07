"GODINAMA SAM ČEKALA DA LJUDI PRIMETE MOJU PROFESIONALNOST" Dragana Kosjerina o početku karijere: Lepota ne znači previše...

Za njom mnogi muškarci uzdišu, ona je jedno od najlepših televizijskih lica, Dragana Kosjerina zrači nesvakidašnjom lepotom, zbog čega osnovano nosi epitet anđeoski lepe žene.

Voditeljka danas vlada scenom i godinama privlači pažnju gde god da se pojavi. Međutim, nije se uvek interesovala za televiziju.

Rođena u Sarajevu, odakle se u petoj godini sa porodicom preselila u Beograd, gde je završila Zubotehničku školu i maštala da bude stomatolog. Ipak okolnosti su bile drugačije, te upisuje i završava Fakultet za kulturu i medije, a zatim je odbranila master radove Unesco katedre za kulturnu politiku i menadžment na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na temu "Uloga javnog medijskog servisa u očuvanju, promociji i kreiranju kulturnog nasleđa".

Dragana se od 17 godine bavila i manekenstvom. 2004. godine osvojila je titulu Miss Teen i postaje model agencije "Models".

A onda prvi put pred kamere izlazi u saradnji sa producentom Savom Jovanovićem, sa kojim je sarađivala dok se bavila manekenstvom. Snimila je pilot za emisiju "Muzička top lista", što je ohrabruje da konkuriše za lice na sportskoj televiziji "Sport klub". Prepoznali su njen talenat i tako je uplovila u televizijske vode. Pre sedam godina prelazi na Javni servis, gde je sazrela, a u svojoj karijeri vodila je veliki broj emisija različitih formata, među kojima su "Jutarnji program", "Nedeljno popodne" šou program "Ja mogu sve", Beoviziju 3 sezone zaredom i druge.

Bavila se i latinoameričkim plesom, a upravo te aktivnosti pomogle su joj, kako kaže da se snađe na televiziji.

,,Odmalena sam pokazivala sklonost ka javnom nastupu, išla sam na glumu, u muzičku školu, takmičarski se bavila latinoameričkim plesom... Mnoge iznenadi kada vide kako se snalazim na sceni šou-programa, a istina je da su sve te aktivnosti sastavni deo mog života, samo ne govorim često o tome. Istina je da se zahvaljujući plesu i modelingu komotnije osećam na sceni, međutim nije to jedina prednost. Manekenstvo me je, naime, naučilo da to što mi je priroda dala lepotu ne znači previše. Da mi to neće otvoriti vrata uspeha i da će uvek postojati neko lepši ko će pre mene kroz njih proći. Kao vrlo mlada, već sa 17 godina, shvatila sam da se moja vrednost ne može ogledati samo u tome kakve su mi oči ili kosa" - ispričala je svojevremeno za "Story" Kosjerina.

Prokomentarisala i svoj atraktivni izgled i činjenicu da se često nalazi na listama najlepših javnih ličnosti naše zemlje.

,,Kažu - lepota je u oku posmatrača. Uistinu je tako. Neko smatra da treba da se nađem na listi najlepših, neko ne... Meni takvi komplimenti mogu da gode, ali ne utiču na to kako ja procenjujem i doživljavam sebe. Fizički izgled nikada nije bio moj glavni adut, svi ljudi koji me poznaju znaju da nisam opterećena estetikom, te da sam mnogo više truda uložila u ostale aspekte ličnosti. Godinama sam čekala da ljudi počnu više da primećuju moju veštinu i profesionalnost, dočekala sam to i sasvim sam zadovoljna. Uprkos popularnom stavu, ne mislim da je put lepih žena mnogo teži, jer svaki čovek sa sobom nosi svoje breme i izazove" - zaključila je za Informer.

