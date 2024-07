NOVI SUKOB! Miša Grof: Nikolina hoće da ekshumira Vidojeve posmrtne ostatke i da ga sahrani u Zagrebu

Nikolina Pišek traži ekshumaciju tela pokojnog supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini, tvrdi njen svekar Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof. On kaže da se zaprepastio kada je od advokata stigao zahtev da je njegova snajka podnela zvanično dokumentaciju nadležnim organima.

foto: Nenad Kostić, Shutterstock

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao šta je njoj palo na pamet, bićete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tela mog sina. Zvanično je podnela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu. Ona me je lično zvala i to mi saopštila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira da umre, pa da je ja sahranim na njegovom mestu. Zamislite kada me je pozvala, kaže ona meni "Ja sam računala da ste vi umrli.".Na to sam joj rekao da ne mogu pre nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima - tvrdi Miša.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Nenad Kostić

Prema njegovim rečima, Nikolina ima nameru da Vidoje počiva u grobnici pored njenog oca. - Moj sin je sahranio njenog oca i napravio mu grobno mesto. Kada je umro, on je prvim avionom odleteo u Zagreb, boravio tamo nekoliko dana da bi se sve završilo kako treba i vratio se. Ma ne znam gde je nađe. Tu je početak kraja mog sina kada je počeo s njom. A kakav je to čovek bio. Ona se slika, da vam ne kažem kako, u bazenu i šalje slike. Strašno - zaključuje on.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Ovim povodom pozvali smo i Pišekovu i predočili joj do detalja šta je Miša Grof rekao o ekshumaciji.

- Uopšte o tome ne želim da pričam - rekla je ona. Nakon toga nam je poslala poruku u kojoj je pisalo sledeće: - Ja bih samo da on i Vidojeva bivša supruga Lana Janković zaborave i na mene, kao što su zaboravili na postojanje Une, Vidojeve kćerke, i konačno nas puste da na miru živimo svoj život bez sudova, parnica, nerealnih potraživanja, lažnih svedoka i pretnji. I da konačno u Srbiji počnu da rade svoj posao i da bi bilo vreme da se dve i po godine nakon smrti mog supruga konačno dogodi ostavinski postupak - poručila je Nikolina.

foto: Nenad Kostić, Aleksandar Jovanović Cile, Shutterstock

Nakon Vidojeve smrti Nikolina i njen svekar su na ratnoj nozi. Sve je počelo zbog vredne imovine pokojnog Vidoja koja se vodi na ime njegovog oca, poznatog antikvara. Njih dvoje su čak završili i na sudu,

- Pitaću vas prosto, da li vi i ja sada možemo da delimo vašu imovinu? Ne možemo! E, tako i ona ne može da deli moju imovinu! Kako, bre, ona da deli moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. Što je oduzeto mom dedi i vraćeno meni restitucijom. Nasledio sam grobnicu na Novom groblju koja vredi pola miliona evra, koja je od mermera i bronze. I sad, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu mog dede i oca, moje majke? Ona da deli, šta da deli, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene i sve je moje - rekao je Ristović za naš list.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Shutterstock

Tu nije bio kraj. Stariji Ristović je pokušao da ospori da Nikolini i njegovoj unuci pripadne kuća u Zagrebu koja je kupljena dok je Vidoje bio živ, ali hrvatski sud je odbacio takav zahtev. Inače, ta vredna nekretnina kupljena je delimično od gotovog novca, a ostatak para je obezbeđen od kredita, koji je iznosio oko milion evra. Ko će pokriti trošak i isplatu rata kredita, nije poznato, ali Pišekova se nedavno uselila u kuću i opremila je po poslednjoj modi.

foto: Kurir

03:12 ONO ŠTO SAD RADIMO NIJE VIĐENO NA NAŠIM TELEVIZIJAMA Od 27. jula spektakl na Kurir televiziji: Ovaj četverac će svi OGOVARATI