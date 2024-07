"OD ISAKA ŠABANOVIĆA SAM DOBILA ŠAMARČINU!" Mladenovićka rešila da iznese sve u javnost: Trpela sam fizičko i psihičko nasilje

Folk pevačica Aleksandra Mladenović svojevremeno je bila u vezi sa kolegom Isakom Šabanović, koja nije potrajala.

Aleksandra dugo šturo odgovara na pitanja o Isaku, a sad je odlučila da otkrije svoju stranu priče oko njihove veze i raskida iste.

foto: Nemanja Nikolić, Profimedia, Ana Paunković

- Isaka nisam finansijski izdržavala. Kupim mu poklon, tako nešto, izdržavala ga nisam. Kad čujem njegovo ime šta probudim u sebi? Pa, ništa - rekla je Aleksandra Mladenović na početku.

- To nije bila ljubav. To je bio promašaj. Ja nemam lepo mišljenje o njemu. On se lepo predstavlja samo ovako, medijski, ali nije iskren - dodala je pevačica.

foto: Printscreen/Instagram

- Neiskren je, jako. Jedino što ću reći ovog puta je da je nasilan. On je jedini muškarac od kog sam ja doživela nasilje. I fizičko i psihičko nasilje sam doživela od njega. Zbog njega sam razočarana u muški rod - jasna je bila Aleksandra.

- Od njega sam dobila šamar. Šamarčinu! U Beču je to bilo. Svađali smo se bili, bio je ljubomoran. Vređao me je sve vreme što sam kupovala torbe. Šta god da sam kupovala... Kaže mi da on to ne može da mi priušti, a ja mu nikad ništa nisam tražila, ja sam sebi sve sama priuštila. Meni ne treba muškarac da me finansira, ja samu sebe finansiram - zaključila je za "Hype".

foto: Petar Aleksić

Aleksandra je, podsetimo, i ranije pričala šta sad misli o Isaku. Pričala je da ne želi "nikakav kontakt sa njim" i da on zna što ga "smatra najvećom greškom".

kurir.rs/hype tv

Bonus video:

01:25 SAŠA POPOVIĆ MI JE REKAO DA IZGLEDAM KAO KVOČKA! Voditeljka Dragana Katić progovorila o odnosu sa direktorom Grand produkcije