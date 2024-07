"MNOŠTVO JE PROVOKACIJA I LOŠIH KOMENTARA NA MOJ RAČUN" Dragana Kosjerina o karijeri i suprugu: Ako odnos zahteva ljubomoru...

Voditeljka Dragana Kosjerina godinama je deo RTS-a, a ističe da se dobro nosi sa različitim komentarima publike na njen račun.

foto: Nenad Kostić

Trudi se da loše komentare ne pamti.

- Ne zato što me nisu gađali u srce, već zato što ih je bilo mnogo. Kad imate mnoštvo provokacija, izgradite jednu finu vrstu imuniteta i onda ih više ni ne pamtite - istakla nam je Dragana nedavno.

Navela je tad da ne planira da menja posao.

- Ne vidim nijedno mesto na kom bih se radije profesionalno razvijala nego na RTS-u - jasna je bila Kosjerina.

foto: Printscreen/RTS

Veliku podršku u svemu dobija od muža Bojana Perduva. Na pitanje da li nekada doza ljubomore može da "podgreje" strast u vezi, da odnos ne bi postao monoton, Dragana je odgovorila:

- Ako odnos zahteva "podgrevanje" ljubomorom, onda je to odnos koji je na lošem putu. Stabilan odnos ne znači monotoniju, već mir, koji potom obogatite zabavom, dobrim provodom, putovanjima, zajedničkim interesovanjima...

foto: Instagram/dragana.kosjerina

Ne krije čime ju je Bojan osvojio.

- To je jedna kombinacija karaktera, pojave i energije - poručila je kroz osmeh jednom prilikom Dragana.

- Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo - dodala je potom u jednom dahu voditeljka za "Gloriju".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:02 Dragana Kosjerina