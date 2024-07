MISTERIOZNA SMRT DENS PEVAČICE I DANAS IZAZIVA SUMNJU: Preminula na Floridi, njen dečko se tada prvi oglasio

Grupa "Flejm" devedesetih godina bila je jedna od najpopularnijih, a nju je pored Arijane Katavić činila i Glorija Sangare. Posle raspada grupe pevačice su se povukle iz javnosti, a Glorija se odselila na Floridu gde je i preminula.

foto: Youtube screenshot

Hit "Pučina" koji je proslavio grupu znalu su svi i odjeknuo je širom regiona. Pevačice su uživale popularnost, a onda su u jednom trenutku stavile tačku na svoju muzičku karijeru i povukle se iz javnosti.

Glorija Sangare odlučila je čak i da se odseli, te je živela daleko od Srbije, na Floridi.

Međutim, 2016. godine, odjeknula je vest da je bivša pevačica grupe "Flejm" pronađena mrtva u svom stanu u Palm Bič Gardensu na Floridi. Kako se u početku spekulisalo tragedija se dogodila nakon što je sebi oduzela život uzevši prekomernu dozu lekova.

Kako su tada pisali mediji, ona je već jednom sebi pokušala da oduzme život i to deset godina ranije kada je htela da skoči s prozora svog stana u beogradskom naselju Cerak, ali su je u tome sprečili policija i Hitna pomoć.

U vreme kada se dogodila tragedija bivša pevačica je bila u vezi sa fitnes šampionom Brankom Teodorovićem, koji se posle njene smrti i oglasio na društvenim mrežama te istakao da će se obratiti javnosti kada za to dođe vreme i zamolio da porodicu svi puste da boluju.

foto: Privatna Arhiva

"Povodom tragične smrti Glorije Sangare i gomile neistina i bljuvotina, molim vas ostavite Glorijine najbliže, porodicu i prijatelje na miru u ovom najtežem trenutku. Pustite nas da se oprostimo kako dolikuje i kako je Glorija to i zaslužila. Ja ću se javnosti obratiti kada za to dođe vreme i u dogovoru sa Glorijinom porodicom. Do tada, molim sve, bez bilo kakvih pitanja. Branko Teodorović", napisao je njen dečko na društvenim mrežama.

Fejsbuk profil bivše pevačice na dan kada se nesreća dogodila bio je uzmenirujuć. Ona je prvo objavila da je u vezi sa Brankom Teodorovićem, da bi potom objavila status "Hahahaha problemi", a onda i "Ovo postaje hahaha hit".

Mediji su tada spekulisali da je u pitanju samoubistvo, a Glorijin bivši dečko tada je za domaće medije tvrdio drugačije.

Zlatko Kerken, čovek s kojim je Glorija živela, izjavio je da su spekulacije da je digla ruku na sebe netačne:

- Glorija je bila ljubav mog života i živela je kao kraljica. Nije sebi oduzela život, nego je imala srčanu manu. Eto, ja sam vam rekao - istakao je između ostalog i dodao:

foto: Facebook

- Glorija je u Americi radila kao farmaceutski prodavac i imala je veoma dobru platu. Imala je sve što je poželela. Proputovali smo Ameriku uzduž i popreko i, za razliku od života u Srbiji, ovde je uživala - rekao je on za "Blic" u novembru 2016. godine.

Samo nekoliko dana nakon što se saznalo da je preminula sa Glorijinog profila na društvenoj mreži fejsbuk, kako su tada pisali mediji, oglasio se njen brat.

"Pozdrav ovde Andrej, Glocin brat. Saopštavam da je naša draga doživela srčani udar i da vise nije među nama. Hvala porodici i prijateljima koji su uz nas u ovim neopisivo teškim momentima. Poslednji pozdrav Gloria , počivaj u miru".

foto: Youtube screenshot

O smrti Glorije govorila je i Arijana Katavić Škorić koja je istakla da ne veruje da bi Glorija digla ruku na sebe.

- Znam i ranije da je postojala priča, to je meni ona pričala, da je postojao problem na srcu, srčana mana ali je izbegavala o tome da priča. Možda zato što je mislila da će je smatrati slabijom ali ona meni to nikako nije bila njena slabost jer ona je funkcionisala fantastično, kao i svi drugi ljudi, čak i bolje od njih. Ako je to rekao njen brat i čovek koji je voleo i sa kim je provela toliko godina, onda je to zakon. Nikad nisam mogla da prihvatim tu informaciju i to što su mediji pisali jer to nije bila moja Glorija - kazala je Arijana ranije u emisiji "Exkluziv".

Kurir.rs/Blic