ANA NIKOLIĆ SE POMIRILA SA MAJKOM! Ova fotografija govori u kakvim su sada ODNOSIMA: Evo kako Miljana sada izgleda (FOTO)

Pop zvezda Ana Nikolić poslednjih godina bila je u zategnutim odnosima sa svojom majkom Miljanom Nikolić, o čemu je svojevremeno i sama pričala.

Ipak, sada je, po svemu sudeći, došlo do pomirenja.

foto: Printscreen Instagram

Naime, Nikolićeva je posetila rodni Paraćin, odakle je podelil nekoliko dirljivih fotografija sa fanovima na Instagramu, a najviše ih je obradovala ona na kojoj zajedno poziraju Ana, njena ćerka Tara i majka Miljana.

One su pozirale nasmejane, a koliko uživaju u međusobnom društvu, svedoli upravo ova fotografija.

foto: Ata images

Inače, Miljana se više ne pojavljuje na javnim događajima sa ćerkom, zbog čega su i krenele spekulacije o lošim odnosima. Pevačica je svojevremeno ovako govorila na tu temu:

- Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Tokom terapije smo došle do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mesto ne postoji, ali neka ga izmisle. I sve to iz nekog nezadovoljstva, samo njoj poznatog. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno - rekla je pevačica svojevremeno.

Bonus video:

00:41 Ana Nikolić i Rale proslavljaju uz šampanjac