"ŽELELA SAM DA UNIŠTIM ANU NIKOLIĆ!" Potresna ispovest pevačice, ovo su njeni NAJTEŽI MOMENTI, evo i kako se podigla kao FENIKS

Ana Nikolić, nedavno je bez dlake na jeziku govorila iskreno o svom životu.

Ana je u emotivnoj ispovest govorila o planovima za budućnost, koncertu i novim pesmama.

- Postoje pesme koje sam debelo platila i stoje tu, verovatno ću ih i baciti u kantu. Nisam neko ko može da radi nešto što ne oseća, nešto sam poput Sinana Sakića. Rasta se mnogo družio sa njim, bili su kućni prijatelji i više puta sam videla da samo izađe iz glujve sobe, jer ne razume nešto - rekla je Nikolićeva i dodala:

- Novom pesmom sam zadovoljna jer je osećam. Možda ne treba da pevam nešto toliko lično... Godinama me jesu povređivali ali samo me ranjavaju, jer ljudi ne znaju da pucaju, bili su neki amateri. A ono što ja upravo volim, kada neko to radi kako treba.

Ana je progovorila o najtežem trenutku u životu, borbi sa kilogramima, ali i želji da svoju karijeru potpuno ugasi.

- Ponekad sam želela da uništim "Anu Nikolić" na nesvesnom nivou, sa 105 kilograma sedela sam u fotelji i nisam uspela. Ne znam kako je drugima to palo napamet, da mogu da me unište, kad ja sama sebe nisam uspela. Navikla sam da budem zgodna i lepa, u nekom momentu to jeste bio problem. Iz porodilišta sam izašla jako ponosna i to me u tom momentu nije zanimalo, ali kasnije jeste. Jela sam sve jer mi nikada nije bilo muka, ali kasnije sam morala da presečem. Imala sam i zdravstvene probleme, pa sam uključila i lekove, malo lekovi malo inat... Tara mi je bila pokretač za sve, ja sedim na traci, ona sedi, jede čips i kaže: "Mama, možeš ti to". Ona je moj životni uspeh i najspecijalnije - rekla je Ana i dodala:

- Rodila sam malu Anu uj svakom smislu te reči. Mentalno, psihički, svakako. Pre neki dan mi je rekla pred svojim drugaricama: "Mama, zašto nisi normalna" - nasmejala se pevačica i završila izlaganje za emisiju Premijera Vikend Specijal.

