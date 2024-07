KURIR SAZNAJE JK zatvorila most i Luku Beograd, usnimljeni i DRONOVI: Novi potez dive izazvaće HAOS! Spremna sam i navikla na sve

Jelena Karleuša se nakon kratkog odmora vratila u Beograd i odmah se bacila na posao kako bi tačno na godišnjicu od izlazaka albuma “Alfa” i “Omega” svoju publiku obradovala novim spotom.

foto: Printskrin/Instagram

Kako saznajemo, u pitanju će biti najskuplji video spot koji je ikada snimljen na ovim pristorima, a po ceni i produkciji prevazići će i onaj koji je JK snimila prošle godine za pesmu “Karly bitch”, iako su mnogi mislili da je to nemoguće.

foto: Printskrin/Instagram

Ovog puta Jelena i njen tim su rešili da ekranizuju pesmu “Benga”, a spektakularne filmske scene snimane su ovih dana na nekoliko lokacija u Beogradu.

foto: Printskrin/Instagram

- Ovakav spot još nije viđen kod nas. Poznato je da JK ruši granice kad je u pitanju video produkcija, pa će tako biti i ovog puta. Snima se već nedelju dana sa domaćom i stranom filmskom tehnikom i ekipom na nekoliko lokacija u gradu. Radi se i po 20 sati dnevno od ujutru do uveče, nema stajanja. Jedna od lokacija je i Luka Beograd, a ko je pažljivo gledao prethodni Jelenin spot zna da se na tom mestu završio video za “Karly bitch” sa njenom kosom koja je virila iz gepeka. Zbog snimanja je zatvoren na nekoliko sati i jedan most u Beogradu zbog čega su bile potrebne posebne dozvole, a iznajmljen je i trkački automobil. Koristili su se i najsavremeniji dronovi i teleskopska dizalica. Ekipa na setu broji skoro 200 ljudi, a o Jeleninim kostimima i autfitima tek da ne pričam, ljudi će biti šokirani kad sve budu videli. Rekviziti su isto posebna priča, npr. šljkokičave puške, itd. Spot će izazvati mnoge kontroverze i polemiku u javnosti, ali JK je spremna i navikla na to već unapred - ispričao nam je izvor sa snimanja.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, nedavno je JK na Instagramu i sama objasnila fenomenom pesme “Benga” koju mnogi u početku nisu mogli da razumeju.

1 / 7 Foto: Printskrin/Instagram

- Kada su prošle godine izašli albumi “Alfa i Omega” pesma "Benga" bila je omalovažena do te mere da je na društvenim mrežama proglašena za skip pesmu. Desio se i presedan u istoriji šou-biznisa, da sam autor teksta (u ovom slučaju Gazda Paja) na Iksu napiše da je pesma, citiram “neslušljiva” i da je saglasan sa mišljenjem većine da je pesma promašaj iako je pesmu napisao i za to dobio honorar. Pesma "Benga" po slušanju nije prelazila statističku grešku što su pokazivale sve brojke i pregledi. Jedino što je imalo tendenciju da obori sve rekorde bio je hejt. Javne ličnosti su se utrkivale da daju svoj uglavnom negativan sud i doprinesu masovnom napadu. Godinu dana kasnije, pesma “Benga” beleži skok slušanosti od 800% po statistici na muzičkim platformama i sada vodi kao najslušanija pesma leta. Bilo je potrebno godinu dana da pesma "eksplodira" na TikToku i ja sam je uvrstila na spisak pesama na koncertima. Da, čak sam je i ja privremeno bila izbacila. Sada bengamo zajedno uz novi muzički pravac koji sam rodila u bolnom porođaju bez epidurala dugom godinu dana - napisala je JK.

foto: Damir Dervišagić

