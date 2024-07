"NEK' I MOJOJ ĆERKI PLJUJU U USTA KAD NAPUNI 18" Šok intervju Desingerice o nastupima, korišćenju NARKOTIKA, pa udario na KOLEGE

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore oglasilo se juče povodom nedavnih šok nastupa Dragomira Despića, poznatog pod psudonimom Desingerica, izražavajući veliku zabrinutost, a reper sad otkriva da li su mu zabranjeni nastupi, te se dotakao i poroka.

- Gde zabranjen, Crna Gora mi je kao druga kuća! Crnoj Gori mnogo doprinosim, bajo, mojim postojanjem, baš volim da boravim ovde. Što bi mi bilo zabranjeno, nisam nikog ubio... Možda jer punim klubove? (smeh) Kako saopštenje ministarstva kaže, deca i treba da paze gde idu, roditelji treba da paze decu, ali ja ne nastupam na mestima za maloletne, za decu. Nisam animator dece, omladina kod mene je punoletna - rekao je Desingerica na početku.

foto: Printscreen

- Ja ne idem sa žiletima na ljude, bajo, ja ih mazim, pazim, brate, razmenjujemo tečnosti. Postoje i striptiz klubovi, pa niko ne kaže: "Hajde, zabranite što ona tamo pokazuje s**e i d**e", je l' tako? Nema tu filozofije. Ne treba ljude ubeđivati, to je diskriminacija, ne vidim ja tu ništa loše - dodao je reper.

foto: Ata images

- Ministarstvo je verovatno mislilo da nastupam pred decom, možda su posle bili upućeniji. Deca imaju roditelje, decu treba da paze roditelji. Ako se mojoj ćerki bude sviđalo da joj neko pljuje u usta tako, kao što sam ja toj nekoj devojci na nastupu, neka joj pljuje, bajo, a na meni je da l' sam ja to njoj objasnio i kakve ona ima stavove kroz život i ostalo. Ako se njoj sviđa, neka ide, kako možeš ti nešto da zabraniš? Ako je punoletna, ako - pita se on.

foto: Damir Dervišagić

- Mene kad bukiraju za nastup, znaju kakav nastup dobijaju! U septembru sam bukiran za celu godinu! Radim stvari kako meni dođe. Bio sam gladan, pa kao, hajde da rendam sir po publici, rekao sam nekome da kupi kore, jaja... Ja nemam blage veze šta ja radim! Idem i nastupam... Nemam pojma - istakao je Desingerica.

- Neka pričaju, pišu, boli me đ**a! Niko mi nikad od pevača nije prišao i rekao mi nešto loše, to su sve cave, bajo moj. Sa 50 posto njih se desilo da pričaju loše o meni, pa kad me sretnu kažu mi: "Kakav si ti car", to ni ne uzimam za zlo, skapirao sam kakav je ovo svet. Ja sam dobar sa svima, nikog ne mrzim, boli me uvo. Prošao sam ja sve, i drogu, i gluposti, sve kad sam bio klinac... Ni droga ni alkohol nisu uzeli maha kod mene, život sam živeo top i pre muzike. Ja nisam ni pevač, ja sam nešto, ja sam umetnik - naveo je on.

kurir.rs/blic

Bonus video:

03:54 DESINGERICA PRED KAMERAMA KURIRA OTKRIO ZBOG ČEGA JE POČEO DA SE BAVI MUZIKOM: Moji tekstovi bi bili ljubavni da radim drugi žanr