"OŽENJEN JE I IMA DECU, ALI IMA I ŽENU U DRUGOJ DRŽAVI, KAO I LJUBAVNICU" Maja Nikolić potpuno raskrinkala ovog muškarca

Pevačica Maja Nikolić tvrdi da veran muškarac ne postoiji, pa je za primer navela svog imućnog prijatelja i iznela o njemu šokantne detalje u javnost.

Maja je, naime, nedavno gostovala u emisiji "Magazin in" u kojoj se govorilo o vernosti, a pevačica je šokirala svojim stavovima.

- Ja smatram da ne postoji veran muškarac! Danas je to retka, zaštićena vrsta! Ovo pitanje postavljam svim svojim prijateljima i na osnovu procene, ne mogu da kažem da ima jedan posto takvih muškaraca, odbrusila je ona pa dodala:

- Imam jednog prijatelja koji ima ženu i decu, sa kojom je u skladnom braku a u susednoj državi drugu ženu! Takođe, u trećoj ima ljubavnicu, i njima je sve to normalno! To su sve moćnici, ozbiljni i ugledni ljudi! Mnogo prijatelja imam koji transparentno imaju i ženu i ljubavnicu. Njihove žene znaju za to, njih zanima samo da on donosi novac u kuću i njoj dobro - rekla je Maja u emisiji "Magazin in".

