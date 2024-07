KO JE SUPRUG DRAGANE KOSJERINE?! Zgodan doktor ukrao srce voditeljke, pa joj priredio venčanje iz snova

Jedna od najlepših TV lica Dragana Kosjerina nedavno se udala za svog dugogodišnjeg partnera Bojana Perduva.

Ceremonija venčanja bila je upriličena u jednom od najelitnijih beogradskih lokala.

foto: Instagram/dragana.kosjerina

Dragana i Bojan su zajedno od davne 2018. godine, a venčanje su planirali odavno ali usred epidemije korona virusa odložili su za nešto kasnije.

foto: Kurir

Upoznali su se sasvim slučajno kada je voditeljka došla kod njega na rutinski pregled stomatologa.

Pri prvom susretu shvatili su da imaju mnoštvo zajedničkim tema, te su započeli razgovor koji je trajao satim i promenio njihov život zauvek.

Kosjerina vrlo retko govori o svom privatnom životu, a jednom prilikom je otkrila šta joj se to dopalo kod Perduva.

- Meni se dopada Bojan, meni se dopada njegov posao, meni se dopada njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo - ispričala je jednom prilikom i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Našli smo se, to je jedna od onih ljubavnih priča koje se dogode kad ih ne planirate. Počne da se razvija onako kako niste očekivali, a onda možete samo da uživate.

Kada je reč o Bojanu, s obzirom da nije medijska ličnost, trudi se da svoju privatnost sačuva od očiju javnosti, iako često deli objave sa lepom voditeljkom.

O njihovom venčanju brujala je javnost, a Dragana je izgledala u svedenoj venčanici, kako kažu na društvenim mrežama, kao grčka boginja.

