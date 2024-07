"ANĐELO VOLI DEČAKE" Matora udarila na bivšeg prijatelja i šokirala izjavom: Ima naklonosti ka...

Jovana Tomić Matora i Marko Đedović su bili dugogodišnji prijatelji, ali su se nakon Matorinog razvoda udaljili, ali i narušili odnos zbog trećih osoba.

foto: Petar Aleksić

Matora i Đedović nisu štedeli jedno drugo, ali ni ostale aktere koji su uticali na njihov odnos.

- Ne bi me iznenadilo da je Matea Car i pokojni verinik Milene Kačavende. Ta cela skupina je karcinom, a žale se na Sandru Rešić koja je urastao nokat te cele priče. Tu prepisku između Anite i Matee sam video, a te gole slike nisam video, te gole slike iz kade zbog kojih je Matora ludela - reko je Đedović, bivši kum.

- Zamolila me je Džuli (uticajna podrška) da demantujem to sve. Ona je sve znala. To je sve bila svrha manipulacije, da ja njih perem Anitu i Mateu dok se one tamo vataju - rekla je Matora.

foto: Printscreen

- One su preko mene hteli da ubace Mateu u rijaliti preko mene. Hteli su da uvuku ljude u rijaliti, a favorit im je bila Lejdi. Sve je to Džuli, Lejdi i Anita, jer je učesnik cele te prevare. Da su ubacili Mateu, mene ništa ne bi opralo - rekao je Đedović.

"Anđelo voli dečake" - Kad sam izašla sa roditeljima sam sela i iza svake svoje reči stojim. U Premijeri sam demantovala Rešićku. Rekla sam da Marko želi da se vidimo privatno, imala sam potrebu da sednemo svi zajedno. Tu ima mnogo stvari. To nije samo priča Matora i Anita, tu ima mnogo stvari. Mogu da pričam sad u emisiji sa Markom i to. Ne pada mi na pamet da se pravdam, ja pričam zbog sebe. Ja tebe nikad nisam ismevala, Marko, postoje stotine klipova. A što si me ismevao, zato što sam rekla da Anđelo voli dečake i da ima naklonosti ka tebi - besnela je Matora.

