"NISAM DROGIRANA DA SE DRUŽIM S BIVŠIM" Veliki intervju Rade Manojlović! Otkrila u kakvim je sad odnosima s Milanom Stankovićem

Rada Manojlović stigla je u Budvu kako bi održala nastup. Nje do sada nije bilo na Crnogorskom primorju, ali se ona ne žali, jer posla ima na drugim lokacijama.

Ona je za ovaj nastup odabrala suknju s dubokim slicem i top koji je otkrio njen ravan stomak. Kako god da se obuče Rada zna da će biti najstrašnije iskritikovana i sa tim se davno pomirila, ali za tu pojavu, kako kaže, ima i objašnjenje.

- Imam utisak da su modni stručnjaci pretplaćeni da me kritikuju. Nekad imam utisak da kada obučem i neke stvarno skupe, kvalitetne stvari budu kritike, pa pomislim da mi možda ne stoji, ne znam da iznesem, ha ha. Ali, mene to ne interesuje ni najmanje, jer da mi je to bitno, ja bih za ovih 16 godina u poslu to usvojila. Često znam da kažem kad svi ti znalci budu bli u mom telu neka se šišaju, oblače, dok sam ja tu, radim kako hoću. Jednom sam htela da promenim stajlnig, ubedila frizerku da mi skrati šiške. Ona to uradila, pa sam je posle kritikovala. Ja se najbolje osećam sa ravnom kosom, tripujem se da izgledam mlađe. Volim da mlatim glavom i kosom. Ja od malena imam ovakvu kosu, nikad nisam imala razdeljak. Ni na jednoj slici ili snimku nisam normalna, što bih bila i sad - kaže Rada i dodaje da to nisu jedine zamerke na njen račun koje sluša.

- Moja Maja mi kaže da se i ona ponekad iznervira koliko me ljudi kritikuju i pljuju, ali onda kad pogleda snimak i nju iznerviram. Ja ne pijem, ne pušim, i kad nemam mikrofon u ruci ne znam šta ću sa rukama.

Rada je više od decenije i po na muzičkoj sceni. Ističe da je zadovoljna kako sve protiče, ali sebi samo zamera što nekad nije znala da zaćuti ili kalkuliše u nekim izjavama.

- Iskrenost me je skupo koštala, ali ja da se promenim ne mogu. Najviše sam se pokajala jer sam nekad mnogo iznosila stvati iz svog života. U vezama je trebalo mnogo više da ćutim.

Pošto je prvi put ovog leta nastupala u Crnoj Gori, interesovalo nas je zašto je nema češće.

- Ovaj nastup je iskrsao. Ovde je navala, a ja ne volim da se laktam i guram. Kad su svi tu ja dobijem ospice, tremu. Imam puno posla i u ovom momentu mi ne znači da haram po Crnoj Gori, imala sam momente kad sam dominirala. Ja sam avgust dogovorila pre četiri, pet meseci. Nije mi pošto poto da negde nešto moram. Ko prvi pozove, dogovorimo se, tamo idem.

Pevačica je u nekoliko navrata najavljivala nov album, ali se i to prolongiralo, pa nam je otkrila zašto je to tako.

- Sačekala sam da prođe sve što je moralo. Nisam luda da objavljujem sad kad su svi, nisam luda da bacam pare. Ja pare opet nemam, ali nisu bačene kao do sad, nego su uložene gde treba. Od albuma očekujem efekat kod publike, zaslužili su. Imam na novom albumu jednu sjajnu biografsku pesmu koju mi je Marina uradila. „Nisam drogirana da se družim sa bivšim, pre ću sa tvojom ribom da se zbližim“, tako fina neka pesma.

Neizostavan razgovor ovog leta je bio i na temu mladih izvođača i trep muzike, koja je sada u punom jeku.

- Ja volim da pevam, bojim se kako bih trepovala kada bi mi neko od sada aktuelnih izvođača ponudio takvu pesmu, ne želimo to da znamo, to niko ne bi želeo da čuje. Meni se te pesme sviđaju da slušam kad neko to peva. Desingerica ima mnogo lepu čini mi se prvu pesmu, „prsten, zlatni lanac“, tako nešto ide. Ja bih išla na njegov nastup, on je genije. Ja sam njega još prošle godine kontaktirala, kad se tek zahuktavala ova euforija oko njega, ali dečko puno radi pa je nemoguće. On je mnogima pomrsio konce i uradio je ono što se traži od zvezde. Ne mogu svi da stoje kao kolac i pevaju.

Radi je interesatnan i Desingericin odnos sa publikom, pa ističe da je ona imala momenat na jednom nastupu kada je igračkom „šila“ publiku.

- U Otočcu, u Hrvatskoj, neko mi je poklonio kapu, kao igračku u obliku ajkule. Ja sam spontano tom igračkom udarala, lupkala goste po klubu, ne znam šta mi je bilo, ali je delovalo zabavno. Ja imam ono moje maramče sa kojim se hladim na nastupima, i to mi je rekvizit.

Informacija koju je Saša Popović svojevremeno izneo, da je Rada za Milana Stankovića zbog odlaska iz „Granda“ platila 50.000 evra ponovo je aktuelna, a popularna pevačica nije želela previše da priča o tome.

- Saša Popović je ispričao to. Ja to ne bih komentarisala. Ako sam o tome ćutala još od 2010. ne bih ni sada ništa da kažem, prokomentarisala je ona, ali je i otkrila gde je i šta sada radi Milan.

- Sa Milanom se čujem nekad često, nekad ređe. Ima on svoje momente kada je tako negde pa ne može čovek da ga uhvati ni za početak ni za kraj. Ali, uvek kad je nešto bitno, naravno da se čujemo, on je tu za sve. Oko albuma uvek me iskreno posavetuje, novi album mu je prelep, ima jedna pesma koja mu se posebno sviđa, a kakvu niko ne očekuje od mene.

