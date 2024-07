VELIKA ISPOVEST PLJUGICE O SARADNJI SA DESINGERICOM! Konačno otkrio zašto su se RASTALI i kako mu je PRETIO: Bio mu je plan...

Luka Bijelović alijas Pljugica konačno je odgovorio na sva pitanja koja su zanimala javnost – početak druženja sa Desingericom, kontroverzni nastupi, abnormalna zarada, raspava zbog koje su prekinuli saradnja, ali i mnoga druga.

Kako je došlo do saradnje sa Desingericom?

„On je mene tetovirao, ja sam tada prestao da se bavim Foreksom, on je želeo da započnemo to da radimo sa kripto valutama, međutim mene to nije zanimalo, nisam mogao opet da krećem sa tim. Tada sam već krenuo da se bavim muzikom, bio sam u jednom malom studiju i tih dana sam popio piće sa Desingericom, pričao sam mu o muzici i on kao hoće da vidi kako to izgleda, ja reko ‘ajde da budeš sa mnom u pesmi i tako je sve krenulo. Izbacili smo prvu pesmu, brzo i drugu pesmu, nisu one bile komercijalne, ali su mi mnogo drage. Onda je došla treća pesma ‘Balkanac’, mi smo tu pesmu poslali da se stavi na platforme i izašla je pre vremena, mi nismo ni znali. To je prvi rep-dril žanr na našim prostorima i to je bio hit i tada kreće sve – menadžeri, nastupi i ostalo.“

Da li je Despić tada ostavio svoj posao i počeo da se bavi muzikom?

foto: Instagram

„Tetovirao je sve dok nisu krenuli nastupi. Nismo bili svesni popularnosti, dolaze paparaci ispred kuće, slikali me sa drugaricom, pa mediji napisali da mi je devojka, pa sam morao da se pravdam. Uleteo sam sa kvadom u kafić da bih snimao spot, 20 ljudi pored se hvala za glavu, neko je slikao i poslao medijima i to je predstavljeno – ‘Lule Pljugica upao kvadom u kafić’ zvuči malo ružno. Imali smo privatne vozače i obezbeđenje, ali to su sve naši prijatelji, spavaju sa nama u sobi posle nastupa, svi doručkujemo zajedno i tako dalje. Ima tu i devojaka, ali nije onako kako se predstavlja. Ja isto bacam smeće, idem kod tate na ručak, imam zdravstvenih problema pa idem u bolnicu – ponašao sam se normalno kao svi i nisam bio svestan te popularnosti.“

Jeste Desingerica i ti imali neki ugovor sa menadžerima?

„Potpisali smo ugovor Desingerica i ja sa menadžerima, pravila ugovora su da ne smemo da pričamo o stavkama istog. Bili smo zadovoljni i mi i oni, to je i poenta ugovora. Prvi nastup je bio na splavu u Beogradu.“

Jeste pričali Desingerica i ti između sebe šta da radite kada se već zahuktala situacija?

„Nismo, kada je krenuo haos oko tih skandala mi smo već prestali da komuniciramo. Mi smo u decembru 2022. godine počeli da nastupamo i do avgusta 2023. smo pričali, i onda od avgusta 2023. do decembra 2023. godine nismo komunicirali, a nastupali smo svaki dan.“

Fascinantno je da niste pričali, a nastupali ste svaki dan?

„Ljudima je to čudno, nismo progovorili ni jednu reč, ni pogled jedan nije upućen. To je bila tenzija, pogotovo meni koji sam sam tu, nisam manipulator koji će da uzme sve naše saradnice sebi. On je to uradio, a ja sada imam novu ekipu ljudi. To je zeznuto, ne znaš kome šta smeš da kažeš. Onda sam uzeo svog vozača, sretnem se sa njim samo na bini – ali smo na bini uvek bili profesionalni.“

Kakav ste život živeli pre prekida komunikacije? Jeste izlazili privatno?

„Da, trebao sam ćerku da mu krstim. Trebao sam da mu budem kum, bili smo najbolji prijatelji. Uvek sam bio tu, idemo za Budvu, trebaju mu gume, a ja u Kraljevu – u vrhuncu naše popularnosti kada me jure paparaci, ja sam teglim dve gume i šaljem na autobus iz Kraljeva bez blama.“

foto: Kurir Televizija, screenshot

Je li cenio on to?

„Ne znam, na kraju je ispalo da se nije cenilo i da se o tome ne priča. Mene da je neko uveo u muziku, ja bih mu bio zahvalan do kraja života. On je u nekom intervjuu rekao ‘hvala mu na tome’ ali to je rekao reda radi.“

On je više puta naglasio to da se mnogo cimao, radio u studiju, provodio mnogo vremena radeći, a da ti samo dođeš, odradiš šta treba i odeš?

„Ja nisam želeo da provodim vreme u tom studiju, tačnije to je kuća nekih ljudi, nisam želeo da provodim vreme gde se rade narkotici i te stvari. Mene to nije interesovalo, ja dođem profesionalno dam svoje vokale, ispišem tekst i odem kući, ti posle bleji sa njim i radi šta hoćeš. Ja da stojim tu i da se ispred mene šmrče i duva – mene te stvari ne interesuju, ne mogu da zamislim to da srozavam svoj obraz. Ja ću svojim radom da pokažem šta mogu, u avgustu će mi svake nedelje ići po jedna pesma, pa ćemo videti da li ja to ne umem da radim.“

Kada je gostovao u Amidžiju posle raspada grupe govorio je da to nije do njega.

foto: Printskrin/Instagram

„Raspad je do njega, on je to meni priznao od prvog dana da je to njemu bio plan. Ušao u muziku uzeo sve što mu treba i šta ću mu ja. To je za njega super, on je sebi napravio karijeru, ja sam to znao, nisam ni ja glup da ga uvedem u muziku a da ne znam šta će da uradi. To da je kukao i to, to su priče za malu decu. Despić je otišao u Amidži tada i posle sedam dana sam ja trebao da odem, zvao me je Ognjen Amidžić i ja sam rekao da ću sve da ispričam i onda me je Desingerica jurio tih sedam dana da se pomirimo, to recimo niko ne zna, mi smo seli i popričali. Ja sam otišao u emisiju i rekao da je sve super, on je to gledao uživo i slao mi poruke ‘bravo, super si rekao’, nisam rekao ništa jer sutra će ćerka da mu poraste… Ja sam ispao kreten prema ljudima, ali sam sačuvao njegov obraz. Tada sam hteo da kažem sve, bio sam spreman da ugasim svoju muzičku karijeru, ali on je uspeo manipulativno da me uhvati, mesecima se nismo čuli i on kao hajde da se nađemo, pa mi je rekao ‘blizu mu si Šimanovci, ja mogu da dođem ako kažeš nešto pogrešno…’.“

Znači pretio ti je?

„To je upakovano da nije pretnja, ali je bila. Samo sam mu rekao da se ne plaši, neću reći ništa.“

kurir.rs/nova

