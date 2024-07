"NIJE ME SRAMOTA! MORAM DA MU ODGOVORIM" Željko Samardžić ostao u šoku zbog OŠTRIH REČI mlađeg kolege: Jadno je...

Čuveni pevač Željko Samardžić (68) poznat je kao neko ko nema sukobe na estradi. Međutim, sa jednim kolegom imao je problem. U pitanju je Nikola Rokvić (39).

U finalu "Zvezda Granda" pre nekoliko godina takmičarima su bodove dodeljivali i brojni pevači koji nisu deo stalne postavke žirija, a među njima su bili i Željko i Nikola.

Između ova dva muzičara došlo je tad do sukoba zbog načina na koji su podelili poene.

foto: Savo Tufegdžić

Nikola Rokvić maksimalnih 12 poena dodelio je Džejli Ramović, koja je i pobedila, a nakon finala javno je prozvao kolege koje su mali broj bodova dale takmičarki Milici Čikarić, koja je važila za Džejlinu glavnu konkurentkinju.

- Juče sam učestvovao u glasanju za novu “Zvezdu Granda”. Kada je trebalo da dam 12 poena, razmišljao sam između Milice Čikarić i Džejle Ramović... Malu prednost sam dao Džejli... Devojka je zasluženo pobedila, fantastičan vokal, ima sve predispozicije da bude zvezda! Senku na sve su bacile pojedine kolege... Ako meriš istim aršinima i daješ 12 poena Džejli, ne možeš dati Milici 0 ili 1 poen... Kako vas bre nije sramota?? Jadno... Svim takmičarima želim mnogo sreće i uspeha i nemojte biti kao pojedini - napisao je tad u svojoj objavi na Instagramu Rokvić.

foto: Printscreen Instagram

- Dragi Nikola, pošto sam se pronašao u tvom tekstu... Moram odgovoriti. Nije me sramota uopšte. Glasao sam po svom ukusu. A jadno je samo to što su mnogi morali da prođu bez ijednog poena, jer tamo niko nije zaslužio nulu. U finalu su baš zato što su izvrsni pevači, ali Džejla je posebna što se i videlo po glasovima publike koji su je na kraju i doveli do pobede. Žiri uopste nije bio ni potreban. Ali kako god, ružno je da se ne poštuje neko samo zato što ima svoje mišljenje - glasio je potom Samardžićev odgovor.

- Ne želim da komentarišem tuđe ukuse... Ne znam zašto si se ti osetio prozvanim... Pričam o vidljivoj podeli i namernom uticaju na bodovanje dvoje favorita... Slažem se da žiri nije bio ni potreban, narod je sam izabrao pobednika - pisao je potom Nikola.

Samardžić je u tom periodu kratko prokomentarisao sukob sa kolegom.

- Mislim da je reagovao emotivno i da njemu kao jednom finom i kulturnom mladom čoveku to nije trebalo - kazao nam je Željko.

- Nisam zaslužio da me bilo ko javno kritikuje i naziva pogrdnim rečima zbog toga što nisam glasao po njegovom ukusu i volji - isticao je Samardžić.

foto: Stefan Samandov

Nikola se onda još jednom oglasio na ovu temu.

- Meni je samo zasmetalo što mi je to glasanje delovalo kao nešto sasvim drugo od fer pleja. Da ne kažem da sam se osetio nekako jadno, imao sam neki neprijatan osećaj jer su se stvarno videli dvostruki aršini. Svako ima pravo na svoj ukus i mišljenjenje ali svi znamo da Milica sigurno nije zaslužila samo nula, jedan ili dva poena, to je bila poenta moje objave. Ona je bila usmerena ka osobama koje su shvatile to glasanje na neki drugi način a ne kao fer plej, već su pretvorili takmičenje u neki osećaj podele. Ja nisam ni pratio ko je koliko dao poena, ali znam da mi je bilo neprijatno dok sam gledao kako devojka koja je takođe favorit dobija jako malo ili ni jedan poen - govorio je bio Nikola.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

00:52 Željko Samardžić koncert, Vrnjačka Banja