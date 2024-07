"DUGO SAM U POSLU, PROŠAO SAM SVAŠTA" Boban Zdravković posle ilegale vratio se na scenu, evo zašto Nišlije zbijaju šalu s njim

Nakon duže pauze Boban Zdravković se ponovo vratio na muzičku scenu u Srbiji, a njegov povratak je obeležen velikim uspehom.

Boban ističe da je atmosfera na koncertima uvek ispunjena velikom energijom i euforijom.

„Svi pevaju, a ja sam veoma zahvalan što me je opština Svrljig pozvala da uveličamo Belmužijadu. Nadam se da će vreme i zdravlje biti na našoj strani. Počećemo baladom, a onda nastupiti ludilooo“, rekao je Zdravković.

Poznat po reči „ludilo“, Zdravković se suočava s različitim reakcijama publike. Na njegovim koncertima često se pojavljuju transparenti, a jedan od najzanimljivijih bio je „Ti si nam jedini ostao“. Ovaj transparent je postao medijski zapažen i kasnije je prodat na licitaciji, a novac je upotrebljen u humanitarne svrhe. Zdravković je postao poznat u Nišu i zbog fenomena poznatog kao „bobanizacija“, koji opisuje njegov uticaj na lokalnu muzičku scenu.

foto: Damir Dervišagić

„Gledam to kao šalu, a možda neko to shvata ozbiljno. Mislim da je to jednostavno izašlo iz publike, iz naroda, ja nisam uticao na to. Ljudi su prepoznali da ono što radim radim s velikom ljubavlju. Nisam navalentan, a to ljudi znaju da cene. Veoma sam im zahvalan“, objašnjava Zdravković.

Za Nišlije Boban Zdravković je običan čovek, iako se često zbijaju šale na njegov račun, on se ne ljuti.

„Dugo sam u ovom poslu, prošao sam svašta. Sve mi je to zabavno i lepo. Idemo dalje, nove pesme, novi susreti s publikom, sve pozitivno“, odgovara Zdravković kroz osmeh.

Zdravković je otkrio da je njegov sledeći nastup planiran za svrljišku Belmužijadu.

„Na moju sreću, lepe stvari se dešavaju kod mene. Hvala publici koja me je povratila na pravi način. Od tog nastupa na Panteleju ništa više nije isto. Imam mnogo koncerata i nastupa, a te pesme kao da su juče izašle“, rekao je Zdravković.

Nedavno je šokirao javnost kada je snimio duet sa niškim pankerima „Polarnim fazanima“. Ova neobična kombinacija rok i folk muzike rezultat je njihove međusobne povezanosti kao Nišlija i lokalnih patriota.

„Pesma koju smo nedavno izbacili, spoj rok i folk muzike, veoma je lepo prihvaćena. U pravu ste, radi se o dva različita stila, ali smo napravili pesmu koja je odražava stari Niš i našu mladost. Našli smo se, napravili nešto neobično i mislim da će ta pesma ostati“, rekao je Zdravković o saradnji sa grupom „Polarni fazani“.

Iako je u Srbiji imao dugogodišnju pauzu, njegovi nastupi nisu prestali u Bugarskoj i drugim balkanskim zemljama.

„Ljudi tamo pevaju moje hitove kao i ovde, s tim što tamo prolaze pesme koje ovde nisu toliki hitovi, poput pesama „Lepa žena“ i „Daj mi samo pet minuta“. Izuzetno sam zadovoljan nastupima u Bugarskoj i zemljama u okruženju“, istakao je.

Na pitanje koju pesmu najviše vole Nišlije, Boban u šali odgovara da ne može da proceni jer je spisak dugačak.

„Gde god se pojavim, svi se šale na račun pesama kao što su „Pojavi se duga“, „Nemam pare za cigare“, „Ne dolazi“...“

foto: Marko Smiljković

Najveću euforiju kod publike postignu brže pesme, ali Bobanovi najveći hitovi su balada.

„Brže pesme dođu brže do publike, a balade sporije ali dugo ostaju. Juče mi je na nastupu prišao jedan čovek i pitao me: „Da li znaš koja je tvoja najbolja pesma?“, a kad sam ga pitao koja, rekao je: „Sve ljubavi moje suviše kratko traju, to peva cela Srbija i Balkan“, dodao je Zdravković.

Što se tiče budućnosti, Zdravković planira nove projekte.

„Publika zaslužuje da osvežim svoju karijeru. Imam veoma interesantne pesme u pripremi. Koliki će uspeh doživeti, ne znam, ali znam da ih radim s velikom voljom. Uvek težim da pesme budu interesantne, neobične, i da imaju neku poruku“, najavio je.

Boban: "Muzika se menja i generacije se smenjuju" Na kraju, Zdravković je prokomentarisao trenutnu muzičku scenu i fenomen brzog zaborava pesama. „Muzika se menja i generacije se smenjuju. Pesme koje ostanu dugo na estradi su spoj dobrog teksta, muzike i izvođača koji ih donosi. Ne leži svaka pesma svakome“, rekao je Zdravković. foto: Printscreen Kao ljubitelj tenisa, Zdravković je otkrio da ne propušta priliku da se bavi sportom kad god ima vremena. Učestvuje u jednoj niškoj ligi i kaže da se malo istakao i u sportu. Takođe, uživa u šetnjama kroz svoj grad Niš. „U Nišu svuda možete da me vidite. Volim svoje Nišlije i nadam se da i oni vole mene“, zaključio je Zdravković.

