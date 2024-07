NAJSKUPLJA KUĆA NA ESTRADI VREDI 4 MILIONA EVRA I KRIJE BOLNU PRIČU! Folkerka napokon otkrila kako ju je ZAPRAVO KUPILA

Vera Matović, naša slavna pevačica, progovorila je o mnogim životnim temama, reklami Luke Dončića uz njenu pesmu "Miki, Milane", pa i o čuvenoj luksuznoj kući o kojoj se naveliko i naširoko priča i piše.

foto: Damir Dervišagić

-Milion puta sam prošla pored te kuće: "Jao blago onom čija je ovo kuća, on je nikad prodati neće" i da dođe do mene, to je sudbina. Imala sam jedan problem, rekla sam da ću da odem, nisam otišla, ali sam kupila drugo. Kada je čuo taj prijatelj da tražimo, on dozna, ja sam ulazila već u tu kuću, odnela sam neki CD za radio u Aranđelovcu, tada mi je izašla pesma "Ljubavni virus". Ja odem, daju mi broj i ulicu, ja zinula. Ja mu kažem: "Gde si se ti uvalio, čija je ovo kuća, hoće da prodaju", kaže: "To neki doktor iz Švajcarske, neće da prodaju". Oni su doktori iz Nemačke, ali pogodi se da, nažalost, te vlasnice pogine majka u Beogradu i dođe ona posle 40 dana i naš prijatelj koji nam je to rekao, kaže: "Ta i ta kuća, prodaje se", Raca i ja kosili, sednemo u kola i tražimo ulicu u broj, i kad sam došla rekla sam: "to je to, sudbina" - rekla je Vera, pa progovorila o umetnim delima i antikvitetima.

Podsetimo, Vera Matović živi u vili na Dedinju za koju se priča da vredi oko četiri miliona evra i to je zapravo jedna od najskupljih vila na estradi.

foto: Dragan Kadić, Printscreen

Pevačica je godinama marljivo radila i ulagala u antikvitete, izuzetne stilske komade i umetničke slike najboljih autora kojim je opremila svoj dom, čija se vrednost procenjuje na četiri miliona evra.

