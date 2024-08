KAKVI KLUBOVI NAJBOLJE SE PEVA NA BAZENIMA! Dapčevićka i Nikolićeva napravile lom, Maja: Estrada šizi što obaram rekorde

Trend nastupa pevača na bazenima trenutno je aktuelan u našoj zemlji.

Pevači drže koncert dok se turisti kupaju. Takve tezge imali su Uroš Živković, Slađa Alegro, Tijana Dapčević i Maja Nikolić.

Najveće iznenađenje izazvao je nastup Nišlijke.

Maja Nikolić nastup na bezenu foto: Printskirn

- Nije mi jasno zašto su se ljudi iznenadili, pa ja svake godine pevam na bezinama. Zadnje iskustvo mi je u Sokobanji. Postavila sam rekord. Niko pre mene nije imao 2000 ljudi na tom bazenu. Do tog mog nastupa je bilo samo do 1.500 ljudi, a nastupali su o Ortodoks Kels, Jelena Rozga,Crvena jabuka. Ja sam imala najviše posetilaca. Slikala sam se dva i po sata sa ljudima posle koncerta na 40 stepeni,jer je tad bio najtopliji dan. Nisam imala vremena da se okupam jer sam trebala da pevam dva sata, a pevala sam više od četiri. Videla sam da se ljudi odlično provode i želela sam da ispoštujem celu južnu prugu, dakle ljude koji su došli da me čuju. Meni to mnogo znači i baš smo se sjajno proveli. Tako je bilo i na Rajcu. Bina je bila na livadi i moj koncert je bio prepun. Uveče sam se pridružila Gociju koji je došao na ideju da otpeva naš famozni duet- objasnila je Maja.

Ona se osvrnula i na napade jer je pevala pod šatorom:

- Vidim glupave prozivke tipa "Maja je pevala po šatorima". Kakvi glupi komentari, to pišu neki klinci koji ništa ne znaju. Ja sam pevala na bini, a u šatoru sam otpevala jednu pesmu i nemam problem sa tim. To ide od onih ljudi koji ne mogu da prihvate da punim rekorde na bazenima i nastupima. Ali to su grupe nekih na estradi koji se bave isključivo time i uopšte mi nije bitno šta pričaju jer se sa Erom Ojdanićem ili Gocijem odlično odlično provedem. Kažu kao"Maja propala, peva pod šatorima" a krivo im je jer sam imalam koncert od dva i po sata. Klasična ljubomora. Čim vide da ja pravim lom odmah kreće sabotaža.Mogu da me sabotiraju samo da mi zavode! Ja opet pevam u Sokobanji, Vrtnjačkoj banji i to najpoznatiju filmsku muziku i tu će sigurno biti preko 5000 ljudi. Najbolji rad se vidi na terenu. Svako ko dođe da me vidi zna kako pevam uživo- istakla je Maja za Kurir.

foto: Printskin

I Tijana Dapčević je prošle nedelje pevala na gradskom bazenu u Požegi gde je napravila odličnu atmosferu. Snimke i fotografije objavilo je sportsko-kulturni centar Požega. Na njima se vidi kako pevačica uživa dok se kupači rashlađuju i snimaju je dok peva.

