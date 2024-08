PEVAČICA SE PROSLAVILA U ZADRUZI, A MALO KO ZNA PRAVI RAZLOG ULASKA U RIJALITI! Prolazila je kroz AGONIJU: Bila sam...

Pevačica Olja Bajrami proslavila se učešćem u "Zadruzi", a jednom prilikom je otkrila šta ju je navelo da uđe u rijaliti.

Naime, Olja je priznala da je tada imala probleme od kojih je želela da pobegne, a izlaz je videla upravo u rijalitiju.

- Više i ne pamtim to svoje učešće. To je bilo pre pet godina. Moram da objasnim po hiljaditi put, ne znam šta mi je bilo. Imala sam privatno ogromne probleme i više nisam znala šta ću sama sa sobom. To sada zvuči neverovatno. Bila sam toliko isfrustrirana, uplakana i tužna. Htela sam da pobegnem iz realnog sveta i ušla sam u onu ludaru tamo. Zvala sam svoga prijatelja i molila ga da uđem tamo a on se krstio i levom i desnom rukom- rekla je Olja, koja ističe da se ne kaje zbog svog učešča.

Kako ističe, ni dan danas se ne kaje zbog učešća u ovakvom šou programu.

- Uradila sam to. Iskrena da budem, ne kajem se. Bilo mi je super iskustvo, videla sam šta ne želim da budem. Ja mogu sve, ali ne želim. Možda zvuči pretenciozno, ali tako je. Da mogu da vratim vreme ne bih ušla nikad ali ne kajem se što sam bila tamo - priznala je Olja za Grand.

kurir.rs/blic

