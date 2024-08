ANELI AHMIĆ IDE U POLICIJU: Traži hitnu zabranu prilaska bivšeg muža, van sebe zbog poteza Asmina Durdžića!

Bivša rijaliti učesnica Aneli Ahmić otkrila je da planira da ode u policiju i traži zabranu prilaska za njenog bivšeg muža Asmina Durdžića.

- Šta reći o tati monstrumu? Ja ne znam šta da kažem o tom monstrumu, nije Asmin i nije Alibaba... Takvi su najgori, takvih se treba plašiti. To su ljudi koji su bolesni, koji ne treba da budu na slobodi. Ja počinjem da ga se plašim i preduzeću mere da zaštitim sebe i svoje dete. To što je rekao za ubistvo, da sam htela da se bacim sa detetom... Nora je ulepšala moj život i ona je moj smisao života. Ona je ceo moj svet i tako nešto da kaže osoba sa kojom sam živela tri godine... Ako je to tako, kako je živeo sa ludom ženom? On laže kao i uvek, patološki lažov i monstrum - govorila je Aneli, pa otkrila da li će tražiti zabranu prilaska.

foto: Printskrin/Instagram

- Posle ovoga što sam saznala da je rekao da sam ubila čoveka i da sam htela da se bacim sa terase naravno da ću sve mere da preduzmem.

"Janjuš je prokockao 10.000 evra u kladionici"

Podsetimo, Aneli i Janjuš su se nedavno suočili u emisiji "Narod pita", a pred početak emisije drugoplasirana zadrugarka je za "Blic" oplela po bivšem partneru.

- Nikako nije protekao susret sa Janjušem, čula sam da je bio u kladionici, ali me to ništa ne čudi. Bio je pre neku noć u diskoteci, pre toga je bio u kazinu i prokockao 10.000 evra. Ljudi me linčuju danima kakva sam majka, jer nisam otišla kući da vidim dete, a ja sam ovde pod ugovorom i radim, na poslu sam. Janjuševa Kruna živi u Beogradu, moja Nora ne, ja ovde snimam emisije, nisam imala vremena, hvala Bogu pa idem sutra. Svaku noć prolazim teške momente i plačem, niko ne zna kako je meni u moja četiri zida - rekla je ona tada.

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

07:11 Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić