"MALI PUNOGLAVAC I INDIJANAC, DA TE VIŠE NE ČUJEM..." JK urnisala Vojaža zbog drskog odgovora Seki Aleksić: UTRIPOVANA BUDALA

Jelena Karleuša stala je na stranu svoje koleginice Seke Aleksić, koja je nedavno na društvenim mrežama oštro reagovala zbog poruke gazde jednog kluba u Inđiji, koji je rekao da zbog visokih cena više neće zvati popularne pevače da nastupaju.

Seka je tad istakla da je uverena da su sami krivi za to zato što su "godinama plaćali ljude koji muziku puštaju na USB", nakon čega se oglasio i Mihajlo Veruović Vojaž, koji joj je odgovorio i poručio da su "njegove žurke najpopularnije" i da je ta izjava omalovažavanje od strane Seke.

Na njegovu izjavu sada je reagovala i JK, koja je na instagramu napisala sledeće:

- Nije Seka "udarila" na ovog punoglavca, jer verovatno ne zna ni ko je. Ok, možda je i čula za nekog indijanca koji je snimio pesmu sa ženom koja je učestvovala u pokušaju ubistva njegovog oca ili za lika koji ima po 20 ljudi na nastupu, ali to nije bila njena poenta. Poenta je i da punoglavac odgovara zvezdi koja traje 20 godina a njega se posle 3 meseca postojanja ne sećaju ni rođaci. Apsolutno sam za podržavanje mladih umetnika, ali ne za podržavanje netalentovanih utripovanih budala koji su na sve to i bezobrazni - istakla je Karleuša, pa mu je poručila:

- Mali, kad budeš trajao više od godinu dana, kad budeš sam mogao da dovedeš više od 20 ljudi na nastup (kao na primer Devito) onda progovaraj. Do tada, ajde više da te ne čujem da omalovažavaš velike zvezde do kojih nikada nećeš moći da dobaciš - zaključila je pop zvezda.

Podsetimo, Vojaž je na Sekinu izjavu izjavio sledeće:

- Pa mi pevamo na USB. Pa dobro, šta... Nije moja muzika takva da se izvodi sa bendom. Ne mogu ja da pustim pesmu "Gad" i da pevam sa bubnjem i gitarom, tako da postoje neke tehničke stvari, zašto mi ne nastupamo s bendom. Muzika koju mi radimo je takva i ono što se meni ne sviđa je taj neki pokušaj omalovažanja nove generacije, kao nastupamo na USB. Da, nastupamo na USB, ali su naše žurke trenutno stvarno najpopularnije - rekao je reper.

