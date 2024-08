BUKTI RAT! Maja Nikolić besna: Milici je bolje da pokrije međunožje nego što tvrdi da sam budala

Maja Nikolić i Milica Pavlović su žestoko zaratile. Sukob je, kako Maja tvrdi, otpočela "seksi senjorita", koja ju je uvredila.

Pavlovićeva je u emisiji "Ekskluzivno" na Pink televiziji izjavila da je ona budala koja se dere i da nema svetski performans. Bar tako tvrdi Nikolićeva, koja nam je to ispričala kada smo je pozvali.

foto: Privatna Arhiva

- Prvo da razjasnimo. Nemam nikakav sukob s njom. Ona me je napala. Preneli su mi njenu izjavu. Rekla je da sam ja budala, da se derem i da nemam svetski performans. Zato sam joj odgovorila - započela je Maja, pa nastavila: - Ona prvo treba da obuče donji veš da bi mogla da komunicira sa mnom. Treba da nauči da napiše notama bar deo svog refrena ili da se obrazuje da bi bila na nivou da me komentariše. Treba biti neinteligentan da vređaš nekoga ko je osvojio svetske i evropske nagrade i najmlađi je istaknuti umetnik u istoriji Srbije i bivše Jugoslavije. Njen nazoviperformans je zapravo mrdanje zadnjice, po čemu je Milica jedino i poznata, a i taj nazovisvetski performans izgleda kao zov na parenje. To ne sme da bude uzor našim devojčicama. Dok joj je baka bila živa, bila je pristojna i fina - ističe Nikolićeva.

foto: L.L./ATAImages

Maja se jako uvredila i naljutila na mlađu koleginicu - Ne vidim razlog ni zašto me je napala kad je nikad nisam komentarisala, a i nosila je donji veš dok joj je baka bila živa. Sada ima pogrešne savetnike koji vulgarnošću skreću pažnju na sebe. Da li Bekuti, Prijovićki, Nini Badrić, meni, Breni, Dragani Mirković treba svetski performans? Ne, to treba samo onima koji ne znaju da pevaju, već pevaju kao radne pevačice, pa moraju svojim atributima da izazovu pažnju. Izjave su joj skroz bez veze. Nije mi jasno ko ju je uopšte savetovao da napada bez ikakvog razloga. Bavim se solističkim koncertima i stvarno je smešno da neko ko ne nosi donji veš komentariše moje pevanje. Izgleda da smo joj mi Nikolićeve trn u oku. Prvi put sam obratila pažnju na nju kada je plakala zbog pesme koja je Anina i u njenoj verziji mnogo bolje zvuči. Milica treba da se obrazuje i opismeni muzički da bi uopšte shvatila koga sme da komentariše. Ja punim klubove i moji nastupi su posećeni i ona treba da ima poštovanja prema kolegama - u dahu je izgovorila Maja. Pavlovićeva do zaključenja broja nije odgovorila na našu poruku.

