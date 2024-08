MIRKO ŠIJAN ŠIRI BIZNIS, SADA SE OGLASIO JAVNO: Sa Bojanom vredno radi svaki dan, ali to nije dovoljno, treba mu pomoć (FOTO)

Naslednik Goce Božinovske Mirko Šijan maksimalno je posvećen porodičnom biznisu koji su sa živinom pokrenuli roditelji njegove supruge Bojane, Danijela i Bogdan Rodić. Pored toga što razvozi robu od Titela do pijaca u Beogradu na kojima imaju tezge, on je sad i u potrazi za radnicima.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

- Potrebna radnica na Bajlonijevoj pijaci. Za više informacija javite se u poruci - napisao je Mirko na Instagramu. On je, kako saznajemo, želeo da uposli i svoju majku, ali Goca, iako se ne libi nijednog posla, želi da uživanja u čuvanju unuka. - Mirko radi kao "singerica". Sve bi on da uposli, i sestre i majku i komšiluk. Šalu na stranu, odlično mu ide ovo sa živinom. Mislim da će time da se bave dokle god dobro ide prodaja. Proširiće on pogon i na Surčin, polako, videćete. Sada mu je važno da nađe dobre radnike jer neki su dali otkaz - priča naš izvor.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Da je Šijan posvećen ovom poslu, uverila se nedavno i ekipa Kurira. Mi smo se prošetali do pijace Bajloni, gde su imali samo reči hvale za njega. Nakon što su prodavci na Bajloniju otkrili detalje o njemu i njegovom radu, oglasio se i Mirko i nije krio čuđenje što je njegov posao izazvao toliku reakciju u javnosti.

foto: Printscreen

- Ne razumem šta je loše u tome da pomažem i radim? Mi se bavimo proizvodnjom i prodajom pilića, naravno da ću otići da obiđem svoju tezgu, pa ko ne bi to uradio na mom mestu - rekao je Mirko na samom početku razgovora, pa otkrio da su ga ljudi na pijaci verovatno pomešali sa jednim od njihovih zaposlenih koji je zadužen za prevoz i istovar robe. - Ljudi su me verovatno pomešali sa vozačem. Imamo vozača koji ujutru rano dovozi robu, istovara je, takođe imamo i prodavačicu, pa nema potrebe da to radim ja, iako mi nije problem. Bojana i ja se više bavimo papirima, ali znamo i ostalo - rekao je on i dodao:

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Shutterstock

- Imamo zaposlenih koliko hoćete, ali naravno da, kada postoji problem, latiću se i tog dela posla, a i kada nema problema, dođemo da vidimo da li je sve u redu, da obiđemo sve, ne znam šta je tu čudno - objasnio je on u razgovoru za Kurir prošle godine.

00:25 Novak Đokovic stigao u Crnu Goru