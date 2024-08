MILICI PAVLOVIĆ NIŠTA NE VERUJEM OTAKAKO SE DRUŽI ZA KARLEUŠOM! Maja Nikolić uzvraća udarac koleginici

Milica Pavlović je, ipak, rešila da se oglasi i odgovori Maji Nikolić, koja se naljutila na koleginicu zbog toga što je uvredila..

Čuvena "seksi senjorita" je izdala kratko saoštenje na Instagramu u kojem tvrdi da nikada nije izgovorila loše reči na račun Nikolićeve.

foto: L.L./ATAImages

- Apsolutna je laž da sam ikada rekla jednu jedinu ružnu reč na račun Maje Nikolić. To je jedino što imam da kažem na ovu temu-napisala je Milica.

Sa druge strane, Maja sumnja u njene reči:

- Novinar koji me je kontaktirao mi je i rekao šta je MIlica rekla i zato njoj ne verujem.Taj novinar me do sada nikada nije slagao. Otkad se Milica druži sa Jelenom Karleušom, ja njoj ništa ne verujem. Sa ovim novinarom sarađujem 25 godina i nikada me nije obmanuo. Ne bi on bez razloga stavio našu prepisku na Instagram i tagovao me da nije tako. Ne vidim razlog da neko nešto kaže, a posle tvrdi da nikada nje ništa izjavila za Maju. Ružno je to kada neko nema hrabrosti da kaže istinu o sebi i to tek kada ga postavim na mesto da bih se odbranila. Svi znaju da nikada nikoga prva nisam prozivala niti da me zanima bilo čija karijera. Uvek sam se branila od dotičnih i davala izjave samo kad me prijatelji i dugogodišnji saradnici pozovu i kažu da imaju dokaz i da je konkretno Milica to rekla tokom izjave za televiziju- rekla je Maja.

foto: Kurir Televizija, L.L./ATAImages, Shutterstock

