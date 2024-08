ŠOK ISPOVEST JOVANE JEREMIĆ O PROSTITUCIJI SA FUDBALERIMA! Moćnik pokušao da je uvuče, ona sve OBELODANILA i spomenula Severinu

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavnom odnosu sa 15 starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji drži lanac pekara, a jednom prilikom je iznela šokantne detalje o, kako je sama istakla, vrbovanju u krugove najelitnije prostitucije.

- Ne volim da pričam o tome, ali istina je da su na početku karijere pokušali da me vrbuju za bavljenje elitnom prostitucijom. Ne želim da kažem ime tog čoveka koji je pokušao, ali reći ću samo da sam bila planirana za to, i to na najgori način. To je nešto o čemu nikada nisam pričala. Bila sam planirana za najelitniju prostituciju zato što sam hiperinteligentna. Nuđeno mi je da uđem u taj posao i da radim sa najmoćnijim muškarcima na svetskom nivou - počela je izlaganje Jovana sa drhtajem u glasu.

foto: Jovana Jeremić

- Ta ponuda je došla otvoreno, a ne na uvijen način. Nuđeno mi je čitavo bogatstvo u zamenu za to da budem uvučena u elitnu prostituciju, odnosno da budem žena zadužena za jake muškarce na svetskom nivou, prvenstveno u svetu fudbala. Mene su odabrali za to jer perfektno govorim španski jezik, kao sprski, a i engleski govorim sasvim dobro. Zato su mene planirali za te španske fudbalske krugove.

- To su bili momenti u mojoj karijeri na kojima sam položila ispit. Nekada ću ispričati detaljno šta se sve tu dogodilo, ali mogu sad da kažem da me je taj čovek 12 sati ubeđivao i nudio mi sve na svetu. Još pamtim rečenice koje mi je govorio. Imala sam 24 godine. Tek sam završila fakultet. Oni su i imali infos sa Pravnog fakulteta da sam vrhunski inteligentna, kao i da imam tu fatalnu crtu u sebi - nastavila je ispovest Jeremićeva za Jutjub kanal "Inspiracija dana - inspiracija noći".

foto: Printscreen Instagram

- On mi je rekao da samo dve žene na Balkanu imaju četiri rupice na licu kada se nasmeju, Severina Vučković i ja. Nas dve imamo tu sličnu ludačku harizmu, fatalnu za muškarce. Moj odgovor je bio: "Ne!", čak i posle 12 sati ubeđivanja. To se dogodilo u februaru 2013. godine, bio je vaskršnji post. Post me je spasao jer sam postila. Vera me je spasila. Najveće iskušenje mog života desilo se tada kada sam imala samo 24 godine. Bog me je spasao.

foto: ATAImages

- Jedan od uslova koji je postavio taj čovek je bio i da se više nikada ne javim roditeljima. Tada mi se uključila crvena lampica u glavi. To su monstrumi. To je bilo klasično uvlačenje u prostituciju. Govorili su mi da treba da nosim haljine od 5.000 evra, a ne od 5.000 dinara. Išli su na to jer sam bila na početku karijere i nisam imala novca. Mislili su da se Jovana Jeremić prodaje za pare, zato mi je i smešno kada mi sad neko kaže da sam sponzoruša - istakla je voditeljka.

- Ja sam tada položila moralni ispit. Ja ne mogu da budem sponzoruša jer sam sve sama sebi kupila i obezbedila. Taj lik sada nije u zemlji. U bekstvu je. On je bio jedan od moćnika. Nikada neću otkriti njegovo ime do kraja života. Dok se sve to dešavalo nisam osećala frku i strah iako je on kriminalac zato što postoji zakon ćutanja. On mene posle toga nije dirao, nisam ni ja njega. Mi se poštujemo međusobno. Posle svega toga, kada nisam pristala na njegovu ponudu, rekao mi je da me poštuje još više.

foto: Printskrin/Instagram

- Mene poštuju i kriminalci, i ljudi na vlasti, i zatvorenici u Zabeli. Mafija me poštuje. Svi me poštuju. On je imao svoje pravo da me pita, ali ja nisam htela da budem deo te priče. Uvek savetujem devojke da se ne bave time. Bilo mi je tada teško, ali sam bila hrabra da pobedim, da pobedim samu sebe. Najveće testove sam imala na početku karijere i zato i jesam tako neuništiva - dodala je Jovana.

- Koliko god sa strane delovala lepo ta elitna prostitucija zbog bogatstva, čak i kada se radi o najvišem nivou prostitucije, za koji sam ja bila planirana, treba uzeti u obzir da sve te žene skončaju sa psihičkim problemima. Ako ne koristite drogu ili psihoaktivne supstance ne možete da radite taj posao. Na kraju vas pojede noć i nema vas više, nestanete, poludite ili završite u ludnici.

foto: Printscreen

- Pričaju ti oni kako će da te udome kada te ubeđuju da počneš da se baviš time, ali zapravo se samo mali broj njih uspešno uda. Dešava se i to, ali je manje verovatno da će se to desiti. Možda na filmu. Desi se kada se prostitutka iz visokog nivoa uda za nekoga sa kim se prostitusala. Ipak, većina završi u kontejneru. Jedan procenat je onih koje se uspešno udaju, a 99% njih završe tako što nestanu. Ja ne osuđujem žene koje se bave prostitucijom. Poštujem ih, ali samo želim da ih vratim na pravi put - zaključila je Jeremićeva tada.

kurir.rs/blic

